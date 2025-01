Elena Ionescu și-a făcut fiul fotbalist! Răzvănel e portar la FSCB! Declarații exclusive, din sala GymNadia, din Otopeni! ”Și eu am făcut gimnastică artistică de la 4 la 7 ani”

Aflată la orele de gimanstică de la Sala GymNadia din Otopeni, Elena Ionescu a povestit care a fost relația ei cu sportul de-a lungul anilor, dar și la ce mare echipă l-a înscris deja pe fiul său, Răzvănel. Micuțul pare să aibă un viitor strălucit și este extrem de încântat de noul său hobby.

Elena Ionescu a dovedit că are o condiție fizică bună și o stare psihică cel puțin la fel de bine dezvoltată, după ce a câștigat Survivor, în 2020. Acum, cântăreață dezvăluie care a fost relația sa cu sportul încă din copilărie și ce beneficii multiple i-a adus mișcarea până în prezent.

”Și eu am făcut gimnastică artistică de la 4 la 7 ani, iar acum m-a luat nostalgia. Nu am renunțat, doar că după am continuat 4 ani cu arte marțiale. Consider că a fost un start important pentru armonia corpului meu, gimnastică, mai ales pentru fetițe, conturează foarte bine corpul. Dacă aș fi avut o fetiță, cu siguranță aș fi adus-o la gimnastică. Îți dă o elasticitate, o pedanță, e foarte importantă mișcarea. Acum fac mai puțină mișcare, măcar o alergare lângă terenul de lângă casă tot o fac. Vom fi mereu tineri și vom avea o energie bună dacă facem mereu mișcare”, a spus Elena Ionescu, în timpul orelor de gimanstică de la Sala GymNadia din Otopeni.

Și pentru că știe cât de important este sportul în viața noastră, artista și-a înscris deja băiețelul de șase ani la fotbal. Și nu oriunde! Chiar la FSCB. Din fericire, Răzvănel este extrem de încântat de alegerea mamei sale și se implică foarte mult când vine vorba despre noul său hobby.

”Pe Răzvănel l-am băgat la FCSB. E portar, e îndrăgostit de fotbal. Dacă ar fi avut mai multe opțiuni, cu siguranță aș fi încercat, dar momentan chiar îi place fotbalul. Cine știe, poate dacă fac o fetiță…”, a adăugat Elena, pentru CANCAN.RO.

Antrenamente gratuite pentru copii, la GymNadia

În cazul în care există și alți părinți care vor să își îndrume copiii către sport, Fundația Țiriac oferă ore gratuite de gimanstică pentru cei mici. În cadrul sălii GymNadia din Otopeni, micuții pot beneficia de cele mai bune servicii alături de antrenori, precum Diana Bulimar și Eduard Gavrilă.

”Grupele de gimnastică de la Fundația Țiriac sunt formate din copii cu vârste între 2-4 ani și 4-6 ani. Cursurile gratuite se desfășoară luni, miercuri și joi, în intervalul orar 10:30 – 11:30 pentru grupa de vârstă 2-4 ani neîmpliniți și 11:30-12:30 pentru grupa de 4-6 ani neîmpliniți. Toți copiii beneficiază de acest proiect datorită domnului Țiriac și a renumelui Nadiei Comăneci. Antrenamentele durează cam o oră. Părinții ar trebui să fie încrezători în ei, dar și în cei mici, căci aceștia îi vor surprinde. Cel mai mic elev are în jur de 2 ani și 2 luni.

La gimnastică, predomină fetițele, bineînțeles și, spre surprinderea mea, ele au și un caracter mult mai puternic. Avem și competiții, avem o grupă de avansați cu care plecăm, anul trecut am acumulat 22 de medalii”, a explicat Eduard Gavrilă, antrenorul de gimnastică de la Sala GymNadia.

