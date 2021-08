Elena Marin și Irisha au participat la Survivor România 2021, competiție filmată în Republica Dominicană, dar aveau să fie eliminate. Între cele două s-a conturat o prietenie sinceră, iar acum, s-au întâlnit după o lungă perioadă. Cum au reacționat la revedere?

Elena Marin și Irisha, întâlnire emoționantă! Cum au reacționat fostele concurente de la Survivor

Dacă Elena Marin avea să reziste până spre finalul competiției, Irisha o părăsea mai devreme, fiind eliminată. Faimoasa era cel mai puțin votată dintre concurenții nominalizați spre eliminare. Pleca acasă! ”Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rău, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social, nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a spus atunci Irisha.