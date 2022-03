Elena Matei, adevărul despre ce se întâmplă la Survivor România. Ce a spus în direct, la Măruță

Elena Matei s-a reîntors în România. Războinica a fost eliminată din competiția de la Survivor România, în urmă cu o săptămână. Blondina a povestit prin ce clipe grele a trăit, în timp ce s-a aflat în Republica Dominicană.

Tânăra în vârstă de 23 de ani, este pasionată de bucătărie și își dorește să aibă o carieră de succes în acest domeniu. Aceasta a participat, anul trecut, în cadrul emisiunii ”Chefi la cuțite”. În trecut, Elena a cochetat și cu modellingul.

CITEȘTE ȘI: EMIL RENGLE, ÎN LACRIMI LA SURVIVOR ROMÂNIA! CE A POVESTIT CUNOSCUTUL DANSATOR DESPRE COPILĂRIA SA

Războinica Elena Matei: ”A fost o experiență foarte, foarte dură”

Fosta concurentă din jungla de la Survivor România, Elena Matei, a povestit recent, despre experiența pe care a avut-o în Republica Dominicană. Blondina a povestit care a fost cel mai greu lucru pentru ea.

”A fost o experiență foarte, foarte dură. Nu se compară nimic de la televizor, cu ceea ce este acolo. Este de 100 de ori mai greu. Nu este pentru oricine și trebuie să o trăiești ca să înțelegi despre ce este vorba. Altfel, nu o să înțeleagă nimeni.

Cel mai greu a fost să stau departe de familie, de iubit, de mâncare. Să nu mănânc, să nu dorm. Multe lucruri mi-au lipsit. Acum le apreciezi altfel. A fost dificil, greu , dur, de neimaginat, de neexplicat. Foame, dormit pe jos, în frig, cu hainele ude”, a mai spus Elena, în platoul show-ului ”La Măruță”.

Câte kilograme a slăbit Elena Matei, la Survivor România?

Din cauza efortului fizic mult prea mare, dar și din cauza lipsei mâncării, războinica a slăbit aproape 5 kg, într-o lună și jumătate de stat în jungla de la Survivor.

”Am slăbit foarte mult. Am plecat din România cu 42,5 kg și ajunsesem la 38 kg. Apoi, am mâncat foarte mult, în ultima săptămână, corpul meu a asimilat tot și am ajuns la 43 de kg. Acum trebuie să am grijă la ce mănânc și cum mănânc, să nu devin un mic butoi.

Luptai pentru mâncare, nu îți mai păsa de nimeni și de nimic. Știai că trebuie să câștigi, pentru că altfel nu aveai ce să mănânci. Mâncarea era pe primul loc. Numai la asta ne gândeam. Noi vorbeam numai despre mâncare”, a mai povestit fosta războinică, în cadrul emisiunii de pe Pro TV.

VEZI ȘI: CÂȚI BANI PRIMESC DE LA PRO TV CONCURENȚII CA SĂ PARTICIPE LA SURVIVOR ROMÂNIA. „FAIMOȘII” SUNT MULT MAI BINE PLĂTIȚI DECÂT „RĂZBOINICII”