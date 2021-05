Elena Merișoreanu, pe mâna medicilor! La ce intervenție va fi supusă artista vineri

Elena Merișoreanu va ajunge din nou pe mâna medicilor. Interpreta de muzică populară va fi supusă vineri unei intervenții chirurgicale.

Ghinioanele se țin lanț de Elena Merișoreanu. După ce în urmă cu aproximativ două luni s-a operat din cauza artrozei, acum artista va fi supusă unei alte intervenții chirurgicale. Elena Merișoreanu are pietre la colecist. (CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU IMPLICATĂ ÎNTR-UN ALT SCANDAL! CU CINE SE CEARTĂ INTERPRETA DE MUZICĂ POPULARĂ: ”ONORARIUL MEU ESTE MULT MAI MARE DECÂT AL LUI”)

Anunțul a fost făcut de Steliana Sima, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, și i-a urat în direct multă sănătate bunei sale prietene.

”Are foarte mult bila incarcata cu pietre si maine o sa sufere o operatie, ca să i le sfarame. Vreau sa ii urez multa sanatate pe aceasta cale. Este un om extraordinar si altruist, pe toti colegii din industrie i-a ajutat. Este un om extraordinar. Nu cred ca cineva i-a cerut sprijinul și ea să nu-l ofere. Te ia de mâna si te duce acolo. Ea este prietenul nostru de familie”, a spus Steliana Sima.

Elena Merișoreanu, diagnosticată cu artroză

În urmă cu două luni, artista a mers la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, din Capitală, unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza artrozei. Înainte de operație, cântăreața de muzică populară a apelat la ajutorul unui specialist pentru a ameliora durerile pe care le are din cauza problemelor la picioare. (VEZI ȘI: REACȚIA HALUCINANTĂ A SAVETEI BOGDAN, DUPĂ CE ELENA MERIȘOREANU I-A REPROȘAT CĂ A DANSAT LA BARĂ: ”CÂND O VĂD, O SCUIP ÎN OCHI”)

”Toată viața mea am stat și am cântat pe tocuri. E foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții. E un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior. Am concerte întruna, până în octombrie. De Paște am cântat la Londra. Eu la nunți la țară nu mai cânt, doar la Zile ale orașelor. Trebuie să am grijă cu sănătatea. Nici nu mă mai lasă familia”, mărturisea Elena Merișoreanu pentru Click!