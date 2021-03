Reacția halucinantă a Savetei Bogdan, după ce Elena Merișoreanu i-a reproșat că a dansat la bară: ”Când o văd, o scuip în ochi”

Scandal în lumea muzicii populare! Elena Merișoreanu a acuzat-o pe Saveta Bogdan că a dansat la bară, iar cea din urmă n-a stat cu mâinile-n sân și a reacționat.

Elena Merișoreanu a iscat un scandal monstru. Artista a făcut mărturisiri neașteptate despre colega ei de breaslă, Saveta Bogdan. Aceasta a spus că este o femeie rea și i-a reproșat ”ieșirea” la TV din 2016, atunci când Saveta Bogdan a dansat la bară.

La vremea respectivă, interpreta de muzică populară a fost invitată în cadrul emisiunii ”Acces Direct” când a primit provocarea de a face schimb de viață, pentru o zi, cu o dansatoare renumită. Totul a fost realizat sub forma unui pamflet, însă chiar și în această situație… Elena Merișoreanu a făcut-o cu ou și cu oțet pe colega ei de breaslă după apariția ”nepotrivită”.

”Sunt foarte la locul meu. Sunt foarte supărată pe colega mea Elena Merișoreanu, care vorbește prostii. În primul rând Dora de la ”Acces Direct” a făcut un filmuleț cu o rocadă, ”Rocada Vedetelor”, în anii 2016. Îi place să își bârfească colegii, pe toată lumea. Dacă eu am să vorbesc de ea, implic și familia. Am fost prietene foarte bune, dar să-i fie rușine! De toată lumea vorbește de rău! O bârfitoare, o intrigantă și o mincinoasă!”, a spus Saveta Bogdan la Xtra Night Show.

”Când o văd, o scuip”

Saveta Bogdan a fost șocată de trădarea celei care, cândva, i-a fost prietenă apropiată. Cunoscută pentru felul ei direct de a spune lucrurilor pe nume, artista i-a declarat război Elenei Merișoreanu. Potrivit Savetei Bogdan, acuzațiile care i-au fost aduse vin pe fondul unei invidii.

Și asta pentru că Elena Merișoreanu nu are atât de multe apariții televizate precum are colega ei.

”Este invidioasă pe mine că apar mai mult la televizor. Eu nu am nimic cu ea, dar să nu mai bârfească colegii și să nu spună că am dansat la bară. Elena Merișoreanu nu își vede de bătrânețea ei și de picioarele ei. Să nu ducă ea grija mea. Face rău la oameni! Am să mă duc pe toate posturile să o fac de comandă! M-a jignit! Când o văd, o scuip în ochi”, a mai spus artista.