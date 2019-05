Elena Merișoreanu, sacrificii enorme pentru a fi în continuare pe scenă: ”Fac 12 injecții la fiecare picior”

Elena Merișoreanu face sacrificii enorme pentru a fi în continuare pe scenă. Artista a mărturisit că face câte 12 injecții la fiecare picior.

După ce a fost supusă unei operații la corzile vocale, Elena Merișoreanu se confruntă cu alte probleme de sănătate. Artista nu vrea să renunțe la concerte și la diverse evenimente așa că a luat măsuri. Cântăreața de muzică populară a apelat la ajutorul unui specialist pentru a ameliora durerile pe care le are din cauza problemelor la picioare. (CITEȘTE ȘI: LOCUL ÎN CARE ELENA MERIȘOREANU ÎȘI ȚINE ICOANELE: ”ÎMI APRIND CANDELA ȘI ÎMI FAC RUGĂCIUNILE”)

„Toată viața mea am stat și am cântat pe tocuri. E foarte greu. Am un doctor la Târgoviște care îmi face injecții. E un tratament cu celule stem. Fac 12 injecții la fiecare picior. Am concerte întruna, până în octombrie. De Paște am cântat la Londra. Eu la nunți la țară nu mai cânt, doar la Zile ale orașelor. Trebuie să am grijă cu sănătatea. Nici nu mă mai lasă familia”, a mărturisit Elena Merișoreanu pentru Click!

Elena Merișoreanu, operație la corzile vocale

Elena Merișoreanu a trecut prin momente dificile, dar este fericită acum că totul s-a încheiat cu bine. cântăreața de muzică populară și-a reluat spectacolele și spune că se simte excelent. Înainte de operație, ea a fost nevoită să-şi amâne patru concerte. Ghinionul s-a întâmplat la începutul lunii iulie, în 2018, când se întorcea de la un spectacol. A fost răgușită o perioadă, iar medicii i-au spus că este nevoită să se opereze la corzile vocale, dacă nu vrea să-și piardă vocea definitiv. (CITEȘTE ȘI: ELENA MERIȘOREANU, PROBLEME GRAVE DE SĂNĂTATE. ARTISTA TRECE PRINTR-O ADEVĂRATĂ DRAMĂ. “MI S-A FĂCUT RĂU! NU MAI PUTEA SĂ RESPIR ȘI NICI SĂ VORBESC!”)

”Sunt foarte fericită că mi-am revenit, o lună am făcut pauză vocală, nu am vorbit deloc. Am fost miercuri seara la Dinu şi la Deea Maxer la nuntă şi am cântat o melodie cu Dinu, a fost foarte frumos (n.r. şi-au reînnoit jurămintele la 10 ani de căsnicie). După toate problemele prin care am trecut, mi-am început activitatea de două săptămâni şi jumătate, am onorat cu brio toate spectacolele, am avut şi live de o oră”, a declarat Elena Merișoreanu pentru Click!

Elena Merișoreanu a mărturisit că problemele vocale s-au produs din cauza aerului condiționat de care a făcut abuz pe perioada verii și care a afectat-o foarte tare.