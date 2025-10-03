Elena Udrea a revenit în Parlament! Ce ținută a purtat? Toate privirile s-au întors către ea

Este știrea momentului! După ce a fost eliberată din închisoare în urmă cu doar câteva luni, Elena Udrea și-a încălcat promisiunea și a revenit în Parlamentul României. Ca în vremurile de glorie, fostul ministru al Turismului a uimit audiența din Camera Deputaților și a atras toate privirile cu prezența sa.

În luna iulie 2025, Elena Udrea a fost eliberată conționat din închisoare după 3 ani și 10 luni (din pedeapsa de 6 ani inițială) de detenție în dosarul de corupție ”Gala Bute”. De cum a ieșit pe poarta penitenciarului, fostul ministru a ținut să le transmită jurnaliștilor că – după exepriența nefericită prin care a trecut – nu mai are de gând să revină în politică.

Elena Udrea, prima vizită în Parlament după ce a ieșit din închisoare

„E minunat! Vreau mai întâi să-i mulțumesc doamnei avocat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că această încercare s-a terminat. A fost mult, e greu și o lună aici. Am considerat-o o încercare de la Dumnezeu prin care am trecut. Eu m-am întors în România când puteam să nu mă întorc, cu nădejdea că și eu voi fi rejudecată. Gândindu-mă la experiența mea, nu-mi mai trece prin cap să revin în politică. Văzând, însă, cine face politică, m-ar bate gândul (n.r. – ironică). Sunt reabilitată.”, a declarat Elena Udrea când a ieșit din închisoar

Cu pași mici, dar siguri, de la o lună la alta, Elena Udrea pare să își fi schimbat convingerile. Recent, fostul ministru al Turismului a bifat prima apariție printre politicieni, cu o vizită la Parlamentul României. Cu zâmbetul pe buze și vizibil emoționată, ”Blonda de la Cotroceni” a pășit în Parlament cu fruntea sus, încrezătoare, marcând astfel prima ei participare publică la o conferință politică.

Cu această ocazie, apariția ”blondei de la Cotroceni” nu avea cum să treacă neobservată. Elena Udrea a ales să se îmbrace discret, dar sexy, într-o ținută complet neagră, mulată și cu un decolteu adânc, la care a asortat un sacou bej și o pereche de pantofi stiletto – vezi AICI foto.

Proaspăt eliberată din închisoare, Elena Udrea a fost invitată în Parlament pentru a lua parte la o dezbatere despre drepturile deținuților din România. Conferința a fost inițiată de către deputata AUR Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetare abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților.