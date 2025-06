Elena Udrea, tot mai departe de fiica sa! Legătura mamă-fiică, aproape inexistentă după anii de detenție

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, se află în fața unei decizii esențiale pentru viitorul ei: eliberarea condiționată din închisoare. După aproape patru ani petrecuți în detenție, Udrea speră ca instanța să îi ofere șansa de a-și continua viața alături de fiica ei, de care a fost separată aproape în totalitate în această perioadă.

Situația ei a devenit și mai delicată în ultimele zile, după ce a fost transportată de urgență la spital și a suferit o intervenție chirurgicală. Problemele de sănătate care au necesitat operația au stârnit îngrijorare în rândul familiei, mai ales în contextul în care apropierea deciziei magistraților privind eliberarea condiționată a amplificat presiunea psihologică asupra fostului ministru.

Citește și: Adrian Alexandrov, singur la serbarea de final de an școlar a fiicei sale. Micuța Eva a sperat până în ultima clipă că mama ei va fi prezentă: ”O zi grea din punct de vedere sufletesc”

Dincolo de impactul fizic al intervenției medicale, Elena Udrea se confruntă cu o realitate emoțională extrem de dureroasă. Departe de fiica sa de mai bine de trei ani, aceasta a avut ocazia să o vadă doar în timpul vizitelor scurte la penitenciar, timp în care legătura dintre mamă și copil nu a avut posibilitatea să se dezvolte așa cum s-ar fi întâmplat în mod normal. O singură permisie în aproape patru ani de detenție a reprezentat o oportunitate infimă de a petrece timp real cu copilul său.

Elena Udrea își dorește să își dedice timpul refacerii relației cu fiica sa. În lipsa unei conexiuni autentice, care nu poate fi creată prin întâlniri de doar două ore pe săptămână, fostul ministru ar avea ca prioritate reconstrucția legăturii familiale, afectate de distanță și de lipsa unei rutine normale de viață împreună.

În tot acest timp, partenerul de viață al Elenei Udrea a încercat să gestioneze situația cât mai bine, atât din punct de vedere emoțional, cât și logistic, având grijă de copil și menținând contactul cu autoritățile și echipa de avocați. Totuși, lipsa de transparență a administrației penitenciare privind problemele medicale ale Elenei Udrea a ridicat semne de întrebare, în special pentru apropiați, care nu au fost informați oficial despre situația gravă în care se afla aceasta, ci au aflat din presă sau de la avocați.

”Vă pot confirma povestea. Elena Udrea a fost dusă de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Nici eu, nici ceilalți membri ai familiei nu am fost informați la timp de către reprezentanții penitenciarului, ceea ce mi se pare totuși inacceptabil. De curând, în urmă cu câteva minute am aflat că operația s-a încheiat cu bine și că urmează să se trezească. Am reușit să vorbesc cu ea la telefon înainte să intre în operație, cred că undeva în jur de ora 14.00. A cerut să vorbească cu cea mică, am apucat să scnhimbăm câteva vorbe și cam atât, pentru că avea totuși niște dureri și îi era greu”, a transmis Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, la Antena 3 CNN.