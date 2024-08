Elevii care vor rămâne fără burse. Ministerul Educaţiei a schimbat regulile

Se schimbă regulile! Ministerul Educației a luat câteva decizii care au stârnit revoltă în rândul elevilor și al părinților acestora. Autoritățile au lăsat fără burse mii de elevi crescuți de un părinte. Începând din luna septembrie, acordarea burselor pentru copiii care provin din familii monoparentale va fi condiționată, în funcție de venitul părintelui. Cum se va proceda din toamnă?

Ministerul Educației lasă mii de elevi fără burse. Decizia autorităților intră în vigoare de la 1 septembrie pentru copiii care provin din familii monoparentale. Singura condiție pentru a lua această bursă este ca părintele să nu aibă salariul de mai mare de 4000 de lei. În acest caz, elevii vor încasa în continuare bursa socială de 300 de lei, în fiecare lună. Dacă salariul părintelui depășește suma de 4000 de lei, atunci adio bursă pentru copil!

Marian, tată a doi copii, are salariul de 4100 de lei. Pentru că depășește pragul cu 100 de lei, copiii lui nu iau bursă socială. Bărbatul consideră că acest lucru nu este deloc corect, însă singura soluție pe care o vede ar fi să ceară „micșorarea” salariului.

„Mi se par discriminaţi copiii mei deoarece un părinte care are 3.999 beneficiază de această bursă, iar eu – care am 4.100 şi ceva, n-o să mai beneficiez. Cred că până la urmă o să vorbesc cu şeful meu să îmi micşoreze salariul cu 100 de lei ca să pot beneficiez de cei 600 de lei de la ambii copii”, a relatat Marian, pentru sursa citată.