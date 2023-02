Eliminare la Survivor România! Cele trei nume de la Războinici care sunt în pericol de a fi date afară

În cadrul ediției din 20 februarie de la „Survivor”, domnul Dan a anunțat cine sunt cei trei concurenți din tribul „Războinicilor” sunt nominalizați pentru eliminare. Nu doar publicul de acasă a decis cine să plece, ci și concurenții. Purtătorii de colan au dat și un motiv pentru care vor să își scoată colegii din cursă PRO TV.

Ediția de duminică i-a ținut în suspans pe telespectatorii de pe micile ecrane. Prima ediție de consiliu de eliminare a săptămâni a venit cu un vot general pentru plecarea lui Robert Moscalu. Alături de „războinic”, au fost propuși, spre eliminare, încă doi colegi. Alin și Luciana, purtătorii de colan, au explicat și motivul pentru care doresc să scape de coechipieri.

Cele trei nume care pot fi date afară de la „Survivor România”. Războinicii care ar putea pleca acasă

După ce Domnul Dan a anunțat votul general, i-a invitat pe Alin și Luciana să propună câte un „războinic” spre eliminare. Purtătorul de colan nu a stat mult pe gânduri și l-a nominalizat imediat pe Eduard Gogulescu, pe motiv că este accidentat.

„Nu am nimic cu această persoană. Motivul pentru care îl nominalizez este că a avut o accidentare care îi pune, sub semnul întrebării, continuitatea în această emisiune. Cred că dacă își va reveni și va merge și va intra pe trasee, probabil că acea accidentare va fi cu semnul întrebării. Se va gândi, tot timpul, la ea. Oarecum, mă gândesc spre binele lui. Sănătatea e cea mai importantă”, a spus Alin, în timp ce Eduard rămăsese șocat.

A venit și rândul Lucianei să-și propună, spre eliminare, un coleg de trib. Decizia nu a fost deloc una ușoară. Inițial, ar fi vrut să o nominalizeze pe Alina, dar a decis să îi dea încă o șansă, fiind la început. Astfel, fără ezitare, a numit-o pe Alexandra Ciomag, pe care a acuzat-o că este mult prea egoistă.

„Domnule Dan, este un moment dificil pentru că, din punctul de vedere al meu, eu nu pot să nominalizez pentru că mi se pare că am evoluat toți foarte bine și suntem foarte omogeni. Nu consider că este momentul să o votez acum pe Alina pentru că abia a ajuns și mai are mult de arătat. Mi se pare un pic unfair să fac votul ăsta. (…) Au fost momente în echipă în care am văzut o persoană un pic mai egoistă”, a spus Luciana.

