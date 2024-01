Eliminare şoc la Survivor România! Elena Ionescu a fost deja trimisă acasă. FOTO

Eliminare surpriză la Survivor România! Andreea Tonciu și Elena Ionescu au fost surprinse împreună pe aeroportul din Frankfurt. Cu toate acestea, la ultimul duel, doar Andreea a fost eliminată. De ce a plecat Elena Ionescu acasă?

La primul duel din Survivor All Stars 2024 au fost nominalizate Andreea Tonciu și Roxana Nemeș. De pe traseu doar una a ieșit învingătoare, cealaltă fiind trimisă acasă. Este vorba de Andreea Tonciu care le-a povestit urmăritorilor ei cât de greu i-a(le-a) fost să ajungă acasă.

„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața, n-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau.. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a a declarat Andreea Tonciu, după ce fost eliminată de la Survivor.