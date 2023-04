Eliminat de la Survivor România, a dezvăluit secretele din Dominicană: „Am crezut că dacă dau totul, o să primesc totul”

Zilele trecute, Alin Chirilă a părăsit Survivor România, după ce Robert Moscalu, câștigătorul colanului de imunitate, l-a propus pentru eliminare. Sportivul a ieșit din concurs cu scandal, a aruncat vorbe grele și a fost chiar la un pas de a se lua la bătaie cu unul dintre colegii săi. Acum, luptătorul MMA a vorbit despre cum i s-a părut întreaga experiență și ce a învățat acolo.

Alin Chirilă a dovedit, pe parcursul competiției, că este unul dintre cei mai puternici concurenți. Mai bine de trei luni a rezistat în jungla din Republica Dominicană, însă, chiar dacă a ieșit din cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro, sportivul a avut de învățat de pe urma experienței.

CITEȘTE ȘI: Alin Chirilă, decizie importantă după eliminarea de la Survivor România: „Acolo este puterea mea”

Alin Chirilă, despre experiența de la Survivor: „Nu pot verbaliza amalgamul de emoții pe care l-am trăit”

Fostul concurent a mărturisit că a fost crescut la țară, cu un stil de viață simplu și modest, unde a învățat să ofere iubire și empatie, dar a realizat că nu toți oamenii pot să ofere aceleași sentimente, la rândul lor. Experiența trăită timp de trei luni la Survivor l-a făcut să-și dea seama că nu poate rezona atât de bine cu oamenii și că tot ce contează este familia, de fapt. Mai mult decât atât, Alin Chirilă susține că tot ce se întâmplă în junglă este atât de real și uman, încât s-a întors cu o altă perspectivă de viață.

„Întotdeauna am iubit animalele. Am crescut la țară, așa că am fost înconjurat de ele. Niciodată un animal nu te dezamăgește. Este de ajuns să-i oferi iubire și hrană și te iubește sincer și el. Cu oamenii este mai greu. Nu m-am priceput niciodată să ‘cumpăr‘ oameni. Să mă asociez. Am crezut că dacă eu dau totul o să primesc totul. Nu este așa. Jungla este frumoasă. Adevărată. Totul din jur este viu și adevărat. Asta mi-a plăcut acolo cel mai mult. Din junglă la viața normală, din tribul Taino în sânul familiei trist, dar bucuros în același timp, nu pot verbaliza amalgamul de emoții pe care l-am trăit, ceea ce știu este că m-am întors cu o altă perspectivă de viață. Trăind fiecare moment la maxim și bucurându-mă de fiecare lucru mărunt pe care nu-l băgam în seamă înainte de această experiență”, a scris Alin Chirilă, pe Instagram.

VEZI ȘI: Reacții în lanț după eliminarea lui Alin Chirilă de la Survivor România! Alex Delea, mesaj neașteptat: „Voi vă închipuiți”