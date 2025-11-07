eMAG a dat lovitura de Black Friday 2025! A vândut cu 31% mai mult decât anul trecut: bilete, contracte la energie și carne de porc la greu

Cea de-a 15-a ediție a Black Friday organizată de eMAG a debutat joi dimineață la ora 08:07, atrăgând un număr impresionant de cumpărători dornici să profite de reduceri și oferte speciale. În primele 30 de minute de la start, clienții au achiziționat peste 755.000 de produse, în creștere cu 31% față de anul trecut, ceea ce reflectă o cerere și mai mare pentru produsele de tehnologie, electrocasnice, electronice, dar și pentru experiențe, aur și diverse bunuri de consum.

Interesul a fost atât de mare încât “minutul de aur” al campaniei a fost înregistrat la doar șapte minute de la deschiderea evenimentului, când vânzările au depășit 16,4 milioane de lei, cu 26% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a ediției trecute. Pe parcursul secundei de aur, au fost comandate 1.127 de produse, ceea ce reprezintă o creștere de 78% față de aceeași secundă din 2024.

eMAG a dat lovitura de Black Friday 2025

Black Friday 2025 la eMAG a început în forță: în primele 30 de minute, vânzările au urcat cu 31% față de anul trecut, iar românii s-au întrecut să pună în coș bilete la festivaluri, abonamente la energie și carne de porc la greu!

Plățile prin MyWallet, platforma de plată eMAG, au cunoscut și ele o creștere semnificativă, cu 30% mai multe tranzacții decât în anul precedent. În săptămâna premergătoare Black Friday, clienții au activat opțiunea de plata în 12 rate fără dobândă, atingând un vârf de 1.600 de persoane pe oră, ceea ce arată interesul crescut pentru flexibilitatea oferită la achiziții.

Pentru ediția din acest an, eMAG a pregătit o ofertă extrem de generoasă: 2,2 milioane de produse și servicii disponibile, dintre care 1,5 milioane sunt la cel mai mic preț al anului. Printre cele mai atractive oferte se numără abonamente Genius la doar 49 de lei, care oferă livrări gratuite nelimitate și vouchere în valoare totală de 250 de lei, precum și pachete turistice, bilete la festivaluri și experiențe de divertisment, lingouri și monede de aur, carne de porc și chiar automobile și bilete de avion.

Primele momente ale evenimentului au arătat o adevărată “cursă contra-cronometru” pentru cele mai bune oferte. Clienții au comandat, în doar jumătate de oră, produse în valoare totală de 227 milioane de lei, 80% dintre tranzacții fiind efectuate cu cardul. Printre produsele populare s-au numărat electrocasnice, gadgeturi, produse auto și articole pentru întreținerea casei, dar și servicii și experiențe de lifestyle.

CITEȘTE ȘI: Românii au golit eMAG-ul în 30 de minute, de Black Friday! Sute de milioane de lei, cheltuite printr-un singur click

NU RATA: Start Black Friday la eMag! La ce oră începe campania, de fapt