Acasă » Știri » eMAG a dat lovitura de Black Friday 2025! A vândut cu 31% mai mult decât anul trecut: bilete, contracte la energie și carne de porc la greu

eMAG a dat lovitura de Black Friday 2025! A vândut cu 31% mai mult decât anul trecut: bilete, contracte la energie și carne de porc la greu

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 10:33
eMAG a dat lovitura de Black Friday 2025! A vândut cu 31% mai mult decât anul trecut: bilete, contracte la energie și carne de porc la greu
Black Friday la eMag / Foto: Pixabay

Cea de-a 15-a ediție a Black Friday organizată de eMAG a debutat joi dimineață la ora 08:07, atrăgând un număr impresionant de cumpărători dornici să profite de reduceri și oferte speciale. În primele 30 de minute de la start, clienții au achiziționat peste 755.000 de produse, în creștere cu 31% față de anul trecut, ceea ce reflectă o cerere și mai mare pentru produsele de tehnologie, electrocasnice, electronice, dar și pentru experiențe, aur și diverse bunuri de consum.

Interesul a fost atât de mare încât “minutul de aur” al campaniei a fost înregistrat la doar șapte minute de la deschiderea evenimentului, când vânzările au depășit 16,4 milioane de lei, cu 26% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a ediției trecute. Pe parcursul secundei de aur, au fost comandate 1.127 de produse, ceea ce reprezintă o creștere de 78% față de aceeași secundă din 2024.

eMAG a dat lovitura de Black Friday 2025

Black Friday 2025 la eMAG a început în forță: în primele 30 de minute, vânzările au urcat cu 31% față de anul trecut, iar românii s-au întrecut să pună în coș bilete la festivaluri, abonamente la energie și carne de porc la greu!

Plățile prin MyWallet, platforma de plată eMAG, au cunoscut și ele o creștere semnificativă, cu 30% mai multe tranzacții decât în anul precedent. În săptămâna premergătoare Black Friday, clienții au activat opțiunea de plata în 12 rate fără dobândă, atingând un vârf de 1.600 de persoane pe oră, ceea ce arată interesul crescut pentru flexibilitatea oferită la achiziții.

Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Pentru ediția din acest an, eMAG a pregătit o ofertă extrem de generoasă: 2,2 milioane de produse și servicii disponibile, dintre care 1,5 milioane sunt la cel mai mic preț al anului. Printre cele mai atractive oferte se numără abonamente Genius la doar 49 de lei, care oferă livrări gratuite nelimitate și vouchere în valoare totală de 250 de lei, precum și pachete turistice, bilete la festivaluri și experiențe de divertisment, lingouri și monede de aur, carne de porc și chiar automobile și bilete de avion.

Primele momente ale evenimentului au arătat o adevărată “cursă contra-cronometru” pentru cele mai bune oferte. Clienții au comandat, în doar jumătate de oră, produse în valoare totală de 227 milioane de lei, 80% dintre tranzacții fiind efectuate cu cardul. Printre produsele populare s-au numărat electrocasnice, gadgeturi, produse auto și articole pentru întreținerea casei, dar și servicii și experiențe de lifestyle.

CITEȘTE ȘI: Românii au golit eMAG-ul în 30 de minute, de Black Friday! Sute de milioane de lei, cheltuite printr-un singur click

NU RATA: Start Black Friday la eMag! La ce oră începe campania, de fapt

Tags:
Iți recomandăm
Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid a făcut parte
Știri
Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid…
S-a aflat motivul pentru care Igor Cuciuc iese public tot mai des, deși suferă după Andreea: „Zi de zi, eu mă distrugeam”
Știri
S-a aflat motivul pentru care Igor Cuciuc iese public tot mai des, deși suferă după Andreea: „Zi de…
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Mediafax
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
Gandul.ro
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută...
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să învețe o meserie
Adevarul
Portretul securistului român, bătăușii care și-au terorizat propriul popor. Semianalfabeți, brutali, incapabili să...
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
Digi24
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce...
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni? Prognoza ANM
Parteneri
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament pe frontul din Ucraina
Digi 24
Mișcarea de rezistență din Rusia a aruncat în aer zeci de locomotive care transportau armament...
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Digi24
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce...
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
go4it.ro
WhatsApp pune siguranța utilizatorului pe primul loc. Ce noi funcții pregătește?
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Descopera.ro
ULUITOR: Ce au mâncat chinezii la bordul stației spațiale?
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul „Shirley Valentine”, rol care i-a adus o nominalizare la Oscar
Gandul.ro
Actrița Pauline Collins a MURIT, la vârsta de 85 de ani. Era cunoscută din serialul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte două ...
Meghan Markle va juca într-un nou film! Revine la actorie după 8 ani de pauză, alături de alte două nume internaționale
Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid a ...
Bărbatul care s-a împușcat în timpul unui live a murit. Cine era Simion Stan și din ce partid a făcut parte
S-a aflat motivul pentru care Igor Cuciuc iese public tot mai des, deși suferă după Andreea: „Zi ...
S-a aflat motivul pentru care Igor Cuciuc iese public tot mai des, deși suferă după Andreea: „Zi de zi, eu mă distrugeam”
Ce pensie va avea un român cu 40 de ani vechime şi un salariu de 5.000 de lei brut, potrivit noii formule ...
Ce pensie va avea un român cu 40 de ani vechime şi un salariu de 5.000 de lei brut, potrivit noii formule de calcul
Cum arată livingul Georgianei Lobonț. Și-a cumpărat niște scaune „smart”, pentru părinți. ...
Cum arată livingul Georgianei Lobonț. Și-a cumpărat niște scaune „smart”, pentru părinți. Ce e diferit la ele?
Data oficială de lansare a Grand Theft Auto 6 a fost anunțată. Cât mai au gamerii de așteptat?
Data oficială de lansare a Grand Theft Auto 6 a fost anunțată. Cât mai au gamerii de așteptat?
Vezi toate știrile
×