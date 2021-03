Emil Boc a fost vaccinat cu o doză AstraZeneca din lotul ABV2856. Cum se simte primarul din Cluj

Peste 77.000 de români au făcut o primă doză de vaccin AstraZeneca din lotul ABV2856. Printre aceștia se numără și primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc. Edilul a povestit cum se simte după vaccin, dar și ce are de gând să facă cu rapelul.

„Sunt unul din cei 10.000 de clujeni care s-au vaccinat cu AstraZeneca din acest lot, în data de 15 februarie. Nu am avut nimic special în afara celor care au fost înscrise în prospect. Mi-am amintit de vaccinurile din copilărie, adică ușoare dureri musculare, o stare de pre-febrilitate, durere la locul unde s-a administrat vaccinul, nimic care să spună că este în afara regulilor jocului.

Îmi aminteam că mama, în copilărie, îmi spunea după ce îmi făceam vaccinul: Du-te și ia un piramidon și-ți trece! La fel și acum s-a întâmplat. A trecut aproape o lună de atunci și starea de sănătate nu mi-a dat niciun indiciu că ar fi ceva problematic sau o altă afecțiune să fie declanșată, astfel că eu intenționez și în 9 aprilie, când va fi rapelul, să merg mai departe, evident, dacă nu vor apărea date noi de la Uniunea Europeană”, a declarat vineri, la Digi24, Emil Boc.

Emil Boc: „Întoarcerea la normalitate va depinde de numărul persoanelor care se vaccinează”

Primarul Clujului nu crede că ar fi vreo legătură între vaccin și decesele survenite. Ba mai mult, acesta îi sfătuiește pe români să se vaccineze, căci în felul acesta pandemia poate fi ținută sub control.

„Eu personal nu cred că este o corelare directă, o relație directă între cele cinci decese, din nefericire, și cele 5 milioane de persoane care au fost vaccinate cu AstraZeneca. Mă uit la Marea Britanie unde peste 10 milioane de oameni s-au vaccinat cu AstraZeneca și nu au fost incidente.

Am încredere în Agenția Europeană a Medicamentului și în esență în Uniunea Europeană, pentru că este cel mai înalt for de pe această planetă care se ocupă de sănătate. Am încredere în autoritățile din România că își gestionează corect acest fenomen. În consecință, eu personal recomand și altora să se vaccineze, pentru că nu există altă cale mai ușoară și mai directă de a ieși din această pandemie.

Întoarcerea la normalitate va depinde de numărul persoanelor care se vaccinează. Salvarea locurilor de muncă depinde foarte mult de campania de vaccinare, astfel încât eu personal nu am argumente să spun nu vă vaccinați, dimpotrivă, susțin fără rezerve, personal, campania de vaccinare și vaccinarea pe care am făcut-o”, a fost mesajul transmis de Emil Boc.

