Emily Burghelea a ajuns de urgență la spital, la doar cinci zile după naștere! Cu ce probleme de sănătate se confruntă

În urmă cu doar cinci zile, Emily Burghelea a devenit mămică pentru a doua oară. Aceasta a dus pe lume un băiețel perfect sănătos. Tânăra s-a recuperat foarte bine după naștere, iar după doar o zi ea și micuțul au plecat acasă. Însă, acum proaspăta mămică a ajuns de urgență la spital.

Emily Burghelea și-a speriat fanii din mediul online. Aceasta le-a mărturisit că a ajuns de urgență la spital în miez de noapte. Se pare că tânăra se confruntă cu ceea ce se numește „furia laptelui”, care reprezintă angorjarea patologică a sânului ca urmare a creșterii bruște a volumului laptelui, care depășește capacitatea de stocare a lactocitelor.

Dacă la prima sarcină a scăpat de asta, acum Emily Burghelea a resimțit din plin simptomele. Aceasta s-a simiți foarte rău, a avut febră mare și frisoane așa că a mers de urgență la spital.

„Nu vă puteți închipui cât de rău a putut să-mi fie aseară. Am crezut că mi se termină viața. Mă simt mai ok acum. Am ajuns la urgență în mijlocul nopții, cu febră 39,4. Nu am trecut niciodată prin așa ceva. Nu puteam să-mi controlez corpul. Tremuram din toate încheieturile. Eram sub plapumă și tremuram. (…) Am ajuns la urgențe și nu prea are nimeni un tratament pentru această problemă. (…) Chestia asta cu febra laptelui e foarte nasoală. Trebuie să aveți mare grijă.”, a spus Emily Burghelea.

(CITEȘTE ȘI: REVENIRE SPECTACULOASĂ! CUM ARATĂ EMILY BURGHELEA LA DOAR CÂTEVA ZILE DUPĂ CE A NĂSCUT. FANILOR NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ)

„Nu înțeleg ce fac greșit”

Emily Burghelea este îngrijorată pentru ce se întâmplă. Având în vedere că alăptează aceasta nu poate urma un tratament medicamentos, lucru care o sperie în cazul în care se va confrunta, din nou, cu aceleași stări. Vedeta nu poate înțelege cu ce a greșit de s-a ales cu această suferință.

„A trebuit să vină mama lui Andrei să stea cu bebelușul. Plus că nu vreți să știți cât de greu mi-a fost mie la spital, fără el. În mintea mea era că l-am lăsat singur. Dar nu era singur, era cu bunica. Era super safe. Pentru mine șocul a fost mare. Preferam să stau cu febră și frisoane decât să-l las acasă.

Am mai avut și febră înainte să adorm, am zis că trece. Când m-am trezit, a fost groaznic și am ajuns la spital. Dacă nu reușesc să fac totul cu febra laptelui, e posibil să o dau în mastită. (…) La urgență mi-au făcut ceva și m-au trimis acasă. Nu au tratament pentru așa ceva. (…) Nu înțeleg ce fac greșit. Nu pricep. La Amedeea a fost totul ok.”, a mai spus Emily Burghelea.

(VEZI ȘI: EMILY BURGHELEA, DEZVĂLUIRI UIMITOARE. CUM A NĂSCUT, DE FAPT, BLONDINA: „AM FOLOSIT LEACURI BĂBEȘTI”)