Emily Burghelea a ajuns la capătul puterilor! Le-a dezvăluit totul fanilor: „Mă simt copleșită!”

Emily Burghelea este o mămică fericită și împlinită, însă recunoaște că uneori ajunge la capătul puterilor și simte că nu mai poate. Deși se află la prima tinerețe, Emily Burghelea are deja doi copii. Aceasta este mămică atât de fetiță, cât și băiat, iar uneori viața cu doi copii mici nu este ușoară.

În urmă cu aproximativ doi ani, Emily Burghelea devenea mamă pentru prima dată. Blondina o aduce pe lume de Amedea. Tânăra și-a dorit mult încă un copil, iar dorința i s-a îndeplinit și în luna ianuarie a acestui an a adus pe lume un băiețel, Damian. Acum, viața cu un bebeluș și un copil de aproape doi ani nu este un ușoară, dar este una frumoasă, potrivit spuselor blondinei.

Deși este extrem de mândră de familia ei, Emily Burghelea recunoaște că uneori se simte copleșită. Mai ales dimineața, atunci când în casa vedetei este haos. Deși ea și partenerul său au sarcinile bine împărțite, cei mici nu au un program iar asta creează agitație. Mereu toată lumea este pe grabă, iar Emily simte uneori că nu mai poate.

„Dimineața, la noi totul este pe grabă. Vreau să facem cumva să fim mai organizați, să avem mai mult timp. Sarcinile sunt împărțite destul de bine dimineața, eu fac ce ține de casă, Andrei face ce ține de în afara casei. Dar chiar și cu sarcinile delegate, tot suntem mereu pe fugă. Cred că ne trebuie un program bine stabilit!

Până acum am funcționat fără un program bine stabilit, bebelușii nu au o oră fixă pentru parc, nu au o oră fixă pentru baie, nu au o oră fixă pentru somn, dar ar trebui! Poate am reuși și noi să ne odihnim mai bine cu un program… Mă gândesc”, le-a spus Emily Burghelea internauților.

„Mă simt copleșită”

Emily Burghelea le-a mărturisit internauților că se simte copleșită și nu mai are energie să le facă pe toate. Aceasta și-a amintit de perioada în care lucra și în care o avea în grijă doar pe Amedea. Atunci lucrurile păreau că sunt mult mai ușoare și asta pentru că exista o anumită rigurozitate.

„Înainte să nasc, când lucram și aveam acolo un program fix parcă îmi era mai bine, depindeam de ceva. Acum… Nu depind de nimic și totuși am atâtea de făcut cu cei mici, încât uneori mă simt copleșită. Mă gândesc că un program fix ne-ar ajuta să fim mai eficienți și ne-ar da o stare de liniște mentală”, a mai spus Emily Burghelea pe rețelele de socializare”, a mai spus Emily Burghelea.

Chiar dacă uneori are energia mai jos și simte că nu mai poate, Emily Burghelea este foarte mândră de familia ei. Partenerul acestei se implică și el activ în tot ce ține de cei mici și de cele mai multe ori lucrurile nu par atât de grele.

