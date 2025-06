Emoții mari în prima zi de BAC! Cum s-a pregătit tânărul din imagine pentru proba la Limba și literatura română

O zi plină de emoții pentru absolvenții clasei a XII-a! Elevii care au terminat liceul au susținut prima probă la bacalaureat, în 2025, la limba și literatură română. În timp ce unii dintre ei s-au bazat pe noroc, alții au mărturisit că au învățat tot anul, iar în ultimele zile nu au părăsit locuința. Află, în articol, ce au declarat, înainte de a intra în sala de examen!

Examenul de bacalaureat a debutat marți, 10 iunie 2025, cu testarea la Limba și literatura română, probă comună pentru toți elevii, indiferent de profil – Vezi AICI detalii. Această primă evaluare a marcat începutul unei etape esențiale în parcursul academic al liceenilor.

Examenul de limba și literatura română testează competențele absolvenților de liceu în domeniul literaturii române, al gramaticii și abilitățile de exprimare și argumentare. De asemenea, sunt evaluate și cunoștințele despre operele și autorii studiați în liceu.

În timp ce unii s-au bazat pe noroc, alții s-au pregătit din greu și sunt siguri că vor obține o notă mare. O tânără a declarat că are încredere în ea pentru că a învățat tot anul, iar în ultimele zile nu a ieșit din casă.

„Trăim, sunt ok”/ „Nu mai am ce să schimb. Doamne ajută și cam atât!”/ „Am puțin emoții, dar am învățat tot anul. În ultimele patru zile am învățat încontinuu, nu am ieșit deloc din casă”/ „Am mari emoții, dar eu spun că va fi totul ok. N-am cum să iau sub 9. M-am pregătit două luni”/ „Cred că mă descurc la tot. Realist vorbind, o să iau peste 9”, au declarat câțiva elevi la Kanal D, înainte de intra în sala de examen.