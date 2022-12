Emoții mari pentru Margherita de la Clejani! Cântăreața va da nas în nas, în fața instanței, cu cel care a atacat-o pe stradă

Margherita de la Clejani va avea prima înfățișare cu individul care a tăiat-o în zona pieptului, în plină stradă, în vara acestui an. Vineri va avea loc primul termen, însă, atacatorul ar putea scăpa cu o amendă penală. Toate detaliile, în articolul de mai jos.

Reamintim că în luna august a acestui an, în data de 17, fiica lui Ioniță și Viorica de la Clejani, Margherita, a fost atacată de un individ necunoscut, chiar în timp ce mergea pe stradă. Atacatorul a înjunghiat-o în zona pieptului, după cum declara Margherita la momentul respectiv.

„Nu am fost înţepată cu o lamă. Am fost înjunghiată, fraţilor, în zona inimii, de un bărbat pe care eu îl bănuiesc a fi criminal în serie, pentru că nu sunt singura atacată şi care este încă în libertate!”, a spus aceasta.

Vineri va avea loc primul termen

Vineri, 9 decembrie va avea loc prima înfățișare dintre Margherita și atacatorul respectiv.

„Constată competenţa materială şi teritorială a instanţei, legalitatea sesizării cu rechizitoriul nr. 7853/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii în cauza înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub numărul 51632/299/2022 privind pe inculpatul Rădulescu Adrian, cercetat în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe (persoana vătămată P. Mara Andreea şi persoana vătămată Manole Myriam Margareta). Stabileşte termen de judecată la data de 09.12.2022, ora 09:00, sub rezerva rămânerii definitive a prezentei încheieri. Pentru primul termen de judecată se citează inculpatul şi persoanele vătămate”, se arată în decizia magistraților, citat de Spynews.

Bărbatul, pe nume Adrian Rădulescu, nu s-a aflat la prima abatere. Potrivit surselor CANCAN.RO, bărbatul ar fi atacat mai multe fete și femei pe străzile din București. Printre victimele pe care le-ar fi agresat se află o adolescentă în vârstă de 17 ani și o femeie în vârstă de 30 de ani, aceasta fiind chiar fiica Clejanilor. La scurt timp după ce Margherita și celelalte femei atacate au depus plângere la poliție, acesta a fost găsit de oamenii legii în trafic, în comuna Vidra, județul Ilfov.

Individul a fost acuzat de „lovire sau alte violențe”, nu de tentativă de omor sau de vătămare corporală, iar, în acest caz ar putea scăpa cu o amendă penală.