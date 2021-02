Emoții pentru români astăzi în Europa League » Programul complet al returului 16-imilor de finală!

Ianis Hagi of Rangers scores his first goal for the club to give Rangers a 2-1 lead. Rangers v Hibernian, Ladbrokes Scottish Premiership, Football, Ibrox Stadium, Glasgow, UK - 05 Feb 2020, Image: 496663833, License: Rights-managed, Restrictions: Editorial use only, Model Release: no, Credit line: Stuart Wallace/BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia