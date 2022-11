Florin Chilian, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ”ALTCEVA”, a retrăit amintiri din copilăria sa. Cum a fugit dintr-un internat în care a fost dus, câtă dragoste îi purta bunicul vitreg, dar și ce și-a cumpărat din banii făcuți cântând la metrou, puteți vedea pe canalul de YouTube ”ALTCEVA cu Adrian Artene”.

Florin Chilian a rememorat secvențe importante ale copilăriei sale, atunci când era dus într-un internat pentru o săptămână și „uitat” acolo. Cel pe care spune cantautorul că l-a considerat familie, este chiar bunicul său vitreg, cel care-i arăta afecțiune nemărginită.

În cadrul aceluiași interviu, Florin Chilian a povestit o parte din „năzbâtiile” pe care le făcea, copil fiind, dar a și amintit vremurile în care cânta la metrou cu prietenul său din copilărie, Sile.

„La un moment dat am furat o tricicletă„

„La un moment dat mă dusesem la un cămin, internat din acela unde te lăsa câte o săptămână și de unde uita să mă ia, evident, și am fugit. Deci și acum am amintiri, cred că aveam vreo trei ani. Am păcălit-o pe educatoarea care săraca stătuse câteva ore pentru că ăștia nu mai ajungeau să mă ia de acolo. Într-o sâmbătă, am fugit, am luat mașina, m-am dus la bunicul, este singurul om căruia îi spun bunicul, era un machedon bătrân care trăia cu bunica mea. Nu erau căsătoriți, nu era bunicul meu bun, dar era singurul om pe care l-am considerat «familie» cu adevărat vreodată.

La un moment dat am furat o tricicletă, evident că nu puteam urca pe ea că eram cât masa, dar am împins-o până acasă și am ajuns la bunicul «Ce-i cu asta? O lăsăm aici că vine…». Evident că în cinci minute a apărut părintele cu copilul, era o fetiță, și i-a dat-o bunicul. Și pe urmă dintr-un cuțit mi-a făcut o tricicletă„, a spus Florin Chilian în podcastul „ALTCEVA”.

„Cântam pe la oameni, așa mi-am luat primul pulover”

„Cu Sile am cântat în metrou. Când s-a deschis metroul, eu cu Sile am fost la inaugurare. Nu am mamă și n-am tată, dar sunt singur la părinți, cântam pe la oameni, așa mi-am luat primul pulover, era cu șapte numere mai mari”, a încheiat Florin Chilian în cea mai recentă ediție a podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”.

