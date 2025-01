Escorta din Oradea care a ţepuit mai mulţi bărbaţi în 2022 a schimbat tactica! Şi-a ”tras” iubit şi l-a lăsat fără 30.000 €! 

Tânăra din judeţul Bihor care în 2022 era acuzată de cel puţin trei persoane că le-ar fi înșelat cu mai multe sume de bani, nu renunţă la vechile obiceiuri. În vara anului trecut, bruneta a cunoscut un alt bărbat care i-ar fi devenit rapid „victimă”. Şi-a schimbat tactica, şi se pare că i-a mers din plin! CANCAN.RO vă prezintă informații exclusive despre „devoratoarea de portofele”.

Bruneta orginară din Oradea are un trecut tumultuos pe care a încercat să îl ţină ascuns. Dar nu a reuşit pentru mult timp. Adevărul iese întotdeauna la iveală, deşi pentru bărbatul care ne-a contactat a fost puţin cam târziu. Povestea acestuia începe în vara anului 2024 atunci când a decis să îşi asume oficial relaţia cu bruneta. A cunoscut-o cu câteva luni înainte, dar nu şi-a imaginat ce avea să urmeze.

„Noi am început o relaţie oficială în august. Ne-am cunoscut printr-o persoană, un prieten comun, şi încet, încet am început să aflu despre trecutul ei. Ea a lucrat la un schimb valutar la noi în judeţ, iar pe patron, o altă persoană păgubită, lui i-a furat 24.000 de euro, eu îl cunosc. Ea atunci i-a spus că a furat banii pentru părinţii ei care erau bolnavi. Ea are condamnare, a fost condamnată la 3 ani şi ceva de închisoare, dar cu suspendare, probaţiunea este undeva până în noiembrie anul acesta”, a povestit bărbatul pentru CANCAN.RO.

L-a „făcut” pe iubit de 30.000 de euro

Bruneta şi bărbatul care a decis pentru moment să nu îşi dezvăluie identitatea public, au locuit o bună perioadă împreună, până când acesta a aflat că a fost minţit şi înşelat. Pentru a face rost de bani uşor, tânăra a apelat la altă tactică, una care spera să nu îi mai creeze atât de multe probleme. După ce şi-a cucerit „victima” i-a cerut mai multe sume de bani, unele cu promisiunea că vor fi restituite, dar care, în final, nu au mai ajuns la el.

CITEŞTE ŞI: ”Am mușcat-o cu asta mică!” + Ce-i pregătesc păgubiții. Poveste senzațională cu escorta din Oradea care-și țepuia clienții chiar cu ei pe cameră

Bărbatul păgubit a depus chiar şi o plângere împotriva brunetei, iar acum așteaptă ca oamenii legii să facă dreptate.

„Ea mi-a povestit câte ceva din viaţa ei, dar nu tot, multe detalii le-am aflat pe parcursul relaţiei. Noi am locuit împreună, mai ascundea telefonul de mine, se ferea. Iar acum de sărbători am aflat că are o relaţie cu altcineva. Banii pe care îi lua de la mine şi mă minţea că sunt pentru părinţii ei, îi împărţea cu noul ei iubit. În total, aproape 30.000 de euro. Eu am fost la familia ei, părinţii ei au avut într-adevăr nişte probleme, ei lucrează în agricultură şi le-am dat nişte bani pe care trebuiau să mi înapoieze. Ea a luat suma respectivă, dar nu a ajuns niciodată la mine. Nici ei nu s-au aşteptat ca ea să facă aşa ceva. Eu ştiam că ea se duce şi îi ajută pe ai ei la fermă, dar, de fapt, se ducea cu băiatul acesta. Am prins-o de vreo două ori, dar mi-a spus că s-a văzut cu verişorul ei. Am aflat cum îl cheamă, apoi am vorbit cu tatăl ei care mi-a spus că nu are niciun nepot şi atunci am pus stop.

Am discutat cu ea şi la un moment dat mi-a zis „Ce bani vrei, că am întreţinut relaţii…”. Am depus plângere la parchet împotriva ei şi îmi spune „Şi ce? Noi am fost într-o relaţie”, iar după m-a blocat”, a declarat bărbatul păgubit.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.