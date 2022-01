Relația dintre Ramona Olaru și Cătălin Cazacu este cu suișuri și coborâșuri! Asta chiar dacă apele par să se fi calmat momentan, după cadoul pe care Cazacu i l-a făcut Ramonei, o pisică. Chiar dacă a făcut primul pas pentru reconciliere, dând follow motociclistului, Ramona este descrisă de apropiați ca fiind o femeie cu multe toane și extrem de schimbătoare, fapt ce ar putea duce la despărțiri și împăcări nenumerate. Dovadă stau ultimii trei ani în care Ramona a avut trei relații diferite. CANCAN.RO are toate detaliile!

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu formează cel mai nou cuplu din showbiz! Deși sunt împreună din octombrie anul trecut, deci relativ recent, cei doi au trecut deja prin momente tensionate. Ba chiar au ajuns să nu se mai urmărească pe Instagram pentru o perioadă.

Acum, Cazacu a făcut un pas spre reconciliere și i-a adus cadou o pisică femeii despre care a spus că ar vrea să o ia de soție! Sursele CANCAN.RO susțin că cea care dictează stilul acesta de on/off este Ramona, care ar fi extrem de schimbătoare! Vă prezentăm, mai jos, „istoricul” Ramonei Olaru. Cazacu nu este primul bărbat din viața ”matinalei” care a trebuit să „suporte” un astfel de comportament.

Prima idilă cunoscută public a fost căsnicia cu Bogdan Olaru. Cei doi s-au separat în 2019 după un mariaj de 3 ani, pe fondul „nepotrivirii de caracter”. “Viața merge mai departe”, a scris Ramona Olaru la acea vreme în dreptul pozei cu semnarea actelor notariale. Ramona și soțul ei avut o căsnicie plină de suișuri, coborâșuri și certuri care de multe ori ajungeau să fie disecate la televizor sub formă de glume, chiar în matinal, vedeta simțind nevoia să își transparentizeze neînțelegerile din cuplu.

După divorț, direct în brațele lui Cuza

Imediat după separarea de fostul soț, al cărui nume l-a și păstrat, Ramona și-a găsit rapid alinarea în brațele lui Cuza, alias Adrian Popescu, lider al formației de parodii ”Noaptea Târziu”. Prima apariție a celor doi îndrăgostiți avea loc la foarte puțin timp după ce asistenta își tranșa la notar problemele trecutului cu Bogdan.

Ulterior au apărut numeroase episoade în care cei doi au postat și șters imaginile în care apăreau împreună pe social media, dându-și follow și unfollow în mod repetat. La fel se întâmplă și acum cu Cătălin Cazacu. Cei doi nu se mai urmăreau pe Instagram în urmă cu câteva zile. Acum, Ramona îl urmărește din nou pe ex-„Vulturul de Noapte”, dar Cătălin Cazacu nu i-a dat follow back femeii pe care spunea că a dorit să o ia de soție.

Idila celor doi a fost chiar ironizată de Dani Oțil. Prezentatorul a comentat în stilul lui conversațiile telefonice dintre Ramona și iubitul ei din pauzele de publicitate: “Închide tu, ești nebun! Știi cum face ursul? Mor de dorul tău!”, a imitat-o gazda TV pe asistenta emisiunii.

Separarea de Cazacu, imediat după vacanța din Zanzibar

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au o relație din luna octombrie a anului trecut. Cei doi au împărțit același anturaj mai multă vreme, până au ajuns să formeze un cuplu.

”Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună, am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat”, declara Cătălin Cazacu la Teo Show, întrebat fiind despre cum a ajuns în punctul de a avea o relație cu Ramona.

