Este total interzis să faci asta de Sfântul Andrei! Tradiții și obiceiuri pe 30 noiembrie 2025

Duminică, 30 noiembrie 2025, este ziua în care credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. Iată o parte din tradițiile și obiceiurile de la care nu trebuie să te abați în această zi importantă.

Sfântul Apostol Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus, considerat creștinătorul neamului românesc și cel care a răspândit religia creștină și învățăturile creștine în toată țara noastră.

Ziua de Sfântul Andrei este încărcată de o semnificație spirituală aparte, numeroase tradiții și superstiții. Unele dintre ele continuă să fie respectate cu sfințenie de majoritatea credincioșilor. Însă nu doar ziua de Sfântul Andrei este marcată de tradiții și obiceiuri.

Sfântul Andrei – Tradiții și superstiții

În noaptea de dinaintea sărbătorii se crede că strigoii umblă să fure mințile oamenilor și rodul livezilor. Strigorii sunt considerate spirite de dincolo, care, din diverse motive, n-au mai văzut lumina și în această noapte devin periculoase, aducând boli, calamități și nefericire.

Pentru a alunga spiritele rele, unul dintre cele mai cunoscute ritualuri este folosirea usturoiului. Gospodarii și gospodinele pun un cățel de usturoi la uși, ferestre sau în grajduri, pentru a ține departe forțele malefice.

Tot în noaptea de 29 spre 30 noiembrie, fetele nemăritate își pun busuioc sub pernă pentru a-și visa ursitul. Pentru a menține pacea și liniștea în familie, credincioșii au interzis la certuri și conflicte și nu au voie să facă trebuir casnice sau agricole (spălat, cusut, munca pământului).

În tradiția populară, ziua de Sfântul Andrei este un indicator pentru iarna care urmează. Dacă pe 30 noiembrie este frig și ninge, iarna va fi una grea. Dacă este o zi însorită, caldă și blândă, iarna ar putea fi una ușoară.

