Nu e o glumă! Cât costă o minivacanță de 1 Decembrie, la Alba Iulia

De: Mirela Loșniță 25/11/2025 | 21:22
1 Decembrie se apropie cu pași repezi, iar la Alba Iulia pregătirile pentru sărbătoarea Marii Uniri sunt în toi. Orașul promite numeroase surprize pentru vizitatori, însă cei care își doresc să petreacă acolo câteva zile trebuie să fie pregătiți să scoată din buzunare sume considerabile. Cât trebuie să scoți din buzunare pentru o minivacanță de 1 Decembrie la Alba Iulia – vedeți în articol!

Se anunță un 1 Decembrie plin de evenimente speciale în Alba Iulia. Ca în fiecare an, va avea loc celebra paradă alături de un program artistic impresionant. Totuși, cei care vor să petreacă un sejur de câteva nopți în oraș trebuie să știe că tarifele la cazare sunt destul de ridicate în această perioadă.

Parada militară dedicată Zilei Naționale a României, sărbătorită și în Alba Iulia, este unul dintre cele mai așteptate  evenimente de 1 Decembrie. Pregătirile sunt în plină desfășurare în oraș și se anunță un spectacol de zile mari. În fiecare an, vizitatorii revin mereu entuziasmați în Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 Decembrie.

Cei care vor ajunge de Ziua României în Alba Iulia vor scoate mai mulți bani din buzunare. Prețurile au crescut considerabil, mai ales în cazul în care există pretenții. Un sejur de două nopți petrecut într-un hotel de patru stele poate ajunge la 3.200 de lei, preț pentru o cameră dublă. Conform platformelor de rezervări, locurile sunt tot mai limitate, iar camerele se ocupă extrem de repede.

De asemenea, există și variante mai accesibile. Un apartament cu două camere costă în jur de 1.760 de lei, sumă percepută pentru două nopți în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie. Cei care vor petrece câteva zile de distracție în Alba Iulia se vor bucura și de Târgul de Crăciun care s-a deschis în urmă cu doar câteva zile. Orașul este decorat cu foarte multe luminițe, iar atmosfera este de sărbătoare. Cei care își doresc să viziteze orașul în această perioadă se vor bucura de peisaje parcă desprinse din povești, însă prețurile nu sunt deloc mici.

