De peste trei decenii este o prezență aparte la TV, dar rar au apărut în public soția lui, Cristina, și fiul comediantului, Vlad. Ultimii doi sunt scumpi la apariții, dar CANCAN.RO a fost, ca întotdeauna, pe fază și a surprins întreaga familie în “flagrant”. Aflați, în continuare, cum arată “comorile” celebrului actor. Imaginile sunt, fără discuție, “de colecție”.

Binedispusă, familia Grecu a “poposit” în zona Băneasa, la un local select din zonă. Foamea era mare, astfel că Toni, Cristina și Vlad s-au așezat la masa potrivită și au dat drumul la “treabă”. Festinul a fost pe măsură, dacă ținem cont că “brigada” s-a simțit perfect. Ca de obicei, CANCAN.RO a fost pe fază și a realizat fotografii unice cu comediantul și cele mai importante ființe din viața lui.

Masă împărătească în Băneasa

Site-ul nr. 1 din România vă prezintă, în exclusivitate, imagini în premieră cu familia lui Toni Grecu. La masă, toți trei au fost relaxați și nu au avut nicio grijă. Și-au răsfățat papilele gustative cu preparate alese și arome fine, iar imaginile reprezintă dovada de netăgăduit. “Clanul” Grecu a gustat cu poftă mâncărica, semn clar că bucătarii și-au făcut la perfecție treaba.

Toni Grecu, despre fiul său: “Nu a moștenit umorul!”

În noiembrie 2022, Toni Grecu a vorbit despre relația pe care o are cu fiul lui, Vlad, despre care spune că este un tip serios și sobru, care nu a moștenit umorul de la el. În opinia comediantului, copilul perfect.

“Seamănă în multe privințe, dar în legătură cu umorul, aici trebuie să nuanțez un pic, nu că nu l-a moștenit, are umor, dar nu are dorința să se expună public, nu îl interesează aspectul ăsta absolut deloc. E o persoană croită pe un calapod diferit de mine. Cred că seamănă cu amândoi părinții. E mult mai serios și mai hotărât decât sunt eu.

El are ținte foarte clare, foarte bine definite, este foarte adaptat la contextul actual, știe ce se întâmplă în jurul lui, profesional vorbesc, trăiește într-o lume cu totul diferită de asta pe care o cunosc eu, are cu totul alte repere, din punct de vedere cultural este cu totul și cu totul diferit, se raportează la un alt context și la o altă lume, lucrează de performanță la maximum”, a spus, la momentul respectiv, Toni Grecu.

Cum a cerut-o de soție pe Cristina

Revenind la soția lui Toni Grecu, ținem să precizăm că actorul a cunoscut-o pe Cristina în 1985. Ea participa alături de o colegă la un concurs de dans modern, în timp cel el cu trupa sa la unul de umor. După o poveste de dragoste de câțiva ani, comediantul a decis să o ceară de soție, dar fără să folosească întrebarea clasică.

„Am amânat până când am constatat că nu mai are rost și trebuie să răspund chemării speciei. Nu m-a cerut soția de bărbat. A fost o cerere destul de nonconformistă. I-am spus, după o prietenie foarte lungă de niște ani, să mergem să facem analize. . Nu se aștepta, cred că abandonase ideea și ne complăceam în relația asta de prietenie lungă, dar cât să o mai și duci?! Am spus analize și am făcut o programare la starea civilă, la Sector 3 și i-am rugat pe cei de acolo să ne programeze în afara orelor să nu știe nimeni. Am fost doi oameni și după aia am plecat în treaba mea și ea în a ei. Și seara am făcut o petrecere cu prietenii „, a spus, recent, Toni Grecu.