Primul podcast „ALTCEVA cu Adrian Artene” apărut în anul 2023 pe canalul de YouTube cu același nume îl aduce în atenția tuturor pe comediantul Toni Grecu care vorbește despre ușurința cu care a realizat un program de Revelion, precum și despre umorul politic românesc. Puteți urmări întregul episod cu interviul oferit de unul dintre fondatorii grupului umoristic „Divertis”, apărut pe 1 ianuarie, ora 19:00.

Umoristul a vorbit de-a lungul interviului despre rețeta pe care trebuie să o urmezi pentru a avea parte de un Revelion reușit care să prindă și la public. După cum povestește chiar el, prezența unor artiști care reușesc să se muleze pe diferite genuri muzicale și care au și simțul umorului este mai mult decât suficientă.

De asemenea, actorul a mai mărturisit și faptul că umorul românesc s-a schimbat radical în ultima vreme. Personajele politice care obișnuiau să creeze o atmosferă amuzantă și să îi inspire pe mulți au dispărut treptat din peisaj.

“A fost o rețetă bună“

„Aduni mai mulți cântăreți într-un platou, pui lumină inteligentă pe el care să bată în albastru, să fie foarte bine filmat și să cânte unul după altul pe diverse ritmuri, din când în când poate îți fac o glumă mai mult sau mai puțin inspirată, durează trei ore și s-a terminat Revelionul. Suntem toți fericiți, am băut un șpriț, două și mergem mai departe.

La Kanal D am făcut un program puțin diferit. Ne-am inspirat din societate și am adus într-o oră de program cele mai haioase întâmplări din anul respectiv. Cu niște personaje inventate am un top al celor mai haioase și ieșite din comun trăznăi făcute de români în anul respectiv. A fost o rețetă bună. Am lucrat vreo câteva săptămâni (n.r. ”la programul de Revelion”) și a fost foarte interesant.

Din păcate, umorul nu mai apare, nu mai are rolul și locul pe care îl avea în anii precedenți în programele de Revelion. Așa cum nu-și mai găsește locul general în media clasică. Umorul și mai ales umorul politic a dispărut aproape total din media clasică. El a migrat spre online. Viața politică românească de astăzi este tristă. Nu sunt personaje puternice, personaje care să atragă atenția și care să însemne ceva pentru publicul larg și pentru opinia publică”, a declarat Toni Grecu.

