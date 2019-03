O adevărată lovitură de imagine a dat, zilele acestea, Eugen Tomac, președintele PMP! Și asta chiar înaintea alegerilor prezidențiale: s-a întâlnit cu Donald Trump, după ce a fost invitat în SUA, de Partidul Republican. Liderul PMP nu s-a oprit aici. L-a cunoscut și fiul celui mai puternic om al planetei, pe care l-a chemat în România.

Eugen Tomac, cel care pe 16 iunie 2018 a devenit președintele PMP, a fost invitat în SUA de Partidul Republican. Emenimentul a avut loc pe domeniul personal din Florida al președintelui american, Donald Trump, la reședința Mar-a-Lago. Acolo, Tomac l-a cunoscut personal pe Trump, alături de care a schimbat chiar câteva vorbe. Dar, după câteva minute, șeful PMP avea să discute și cu fiul lui Trump, pe care l-a invitat în România.

”L-am cunoscut la recepția de “Lincoln Day” și pe Donald Trump Jr., fiul Președintelui Statelor Unite, care mi-a spus că a vizitat România și că i-a plăcut foarte mult în țara noastră, iar eu i-am adresat invitatia de a reveni la București. Facem ce trebuie pentru România și viitorul nostru euro-atlantic. Doar așa putem face din nou România puternică și mare!”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de socializare, în dreptul fotografiei în care se află alături de Donald Trump Jr.

Eugen Tomac: „Acasă la Preşedintele Trump”

Eugen Tomac povestise, tot pe Facebook, cum a decurs întâlnirea cu Donald Trump, la reședința din Florida a președintelui american. Acolo unde fusese invitat la o cină festivă, organzată de Partidul Republican cu prilejul “Lincoln Day”. „Acasă la Preşedintele Trump. În această seară am fost invitat la reşedinţa din Florida a Preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, la o cină festivă organzată de Partidul Republican cu prilejul “Lincoln Day”. Am răspuns acestei invitaţii din partea partenerilor mei politici din Statele Unite, deoarece eu cred cu tărie în parteneriatul dintre statele noastre. Gazda noastră, familia Trump, a oferit tuturor celor prezenţi o adevărată lecţie de patriotism. A fost o seară în care am auzit multe lucruri frumoase despre America şi despre cum se face politica activa în cea mai veche şi consolidată democraţie din lume”, a scris Eugen Tomac.

„Întâlnirea cu Preşedintele Donald Trump şi Melania Trump a fost un moment unic şi i-am adresat liderului de la Casa Albă invitaţia de a vizita ţara noastră!”, a mai dezvăluit liderul PMP.