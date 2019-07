”Euro-fantasticul” lui Rădoi, apariție de senzație la LOFT Mamaia: Audemars Piguet de 20.000 € pe mână + un outfit de mega-fițe!

Ionuț Radu, ”euro-fantasticul”, a avut o apariție de senzație la LOFT Mamaia. “Tricolorul” are, în mod clar, gusturi de nota 10. Audemars Piguet de 20.000 € pe mână, plus un outfit de mega-fițe! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Ionuț Andrei Radu este liderul incontestabil al unei generații U21 de excepție! Portarul devenit celebru – și prin discursul motivațional din vestiar – are foarte mare grijă și la propria imagine. Motiv pentru care merită tot respectul.

Accesorii de peste 40.000 de euro!

După Campionatul European de Tineret, Ionuț Radu a ales să-și încarce bateriile pe litoralul românesc. Unde a atras, din nou, privirile tuturor. De această dată, nu datorită prestațiilor din teren! Goalkeeper-ul a impresionat prin eleganță.

La LOFT Mamaia, portarul și-a făcut apariția în stil mare. Adidași Amiri de 700 de euro, asortate cu șosete Palm Angels de 200 de euro, ceas Audemars Piguet de 30.000 de euro și tricou OFF White de 400 de euro! Ionuț Radu, are, într-adevăr, bun gust!

A demonstrat, încă o dată, că are valoare și în afara terenului, iar imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, stau mărturie în acest sens. Concluzia este că Ionuț Radu este o prezență fabuloasă din toate punctele de vedere. Dacă va merge pe aceeași bandă, Ciprian Tătărușanu va fi istorie la “tricolorii” mari.

Drama lui Ionuț Andrei Radu

Ionuț Andrei Radu are 21 de ani, dar se comportă mult mai matur, la această vârstă destul de fragedă. Puțini știu că portarul naționalei U21 a trecut printr-o mare dramă, în 2006, când avea doar nouă ani. Sora lui mai mare, Ema, a murit din cauza unei boli a sistemului imunitar.

Avea doar 14 ani și visa și ea, frumos, cum visează Andrei acum, la o carieră sportivă impresionantă. Era campioană națională la dans sportiv! Destin frânt… Pentru actualul internațional, a fost un moment teribil, care l-a marcat pe viață.

“La un meci cu Academia Hagi eram în spatele porţii lui Andrei, iar Ianis Hagi se pregătea să execute un penalty. Andrei s-a întors spre mine, s-a închinat şi mi-a zis: «Ema e Sus şi mă veghează! Voi apăra». A parat şutul, apoi mi-a spus «Am simţit că a fost o altă mână în calea mingii»”, avea să povestească mama portarului, într-un interviu în Gazeta Sporturilor.

Și Ionuț Andrei a rememorat fragmente din viața lui, cum a început fotbalul, cum a ajuns portar, cum face să o simtă aproape pe Ema, surioara care a plecat în altă lume.

”La început am jucat ca atacant, dar nu-mi plăcea să alerg. Aici s-a produs transformarea mea. Foloseam pentru porţi stâlpi de electricitate, sticle umplute cu apă, pantofi, papuci, grămezi de iarbă. Odată, am luat o minge în faţă şi am stat trei zile la pat.

În spatele acestor blocuri era terenul lui FC Viitorul Bucureşti, o şcoală în zona mea unde am început fotbalul. Am fost o familie unită, am trei fraţi şi am mai avut o soră, care nu mai e. Alexandra avea 14 ani, eu aveam 9 când a decedat. Pe teren iau mereu cu mine un tricou alb imprimat cu poza ei, pe care-l las întotdeauna la stâlpul din dreapta. Este modul prin care eu o simt aproape şi simt că e cu mine”, a povestit Ionuț Andrei Radu.

Discursul care l-a făcut celebru

Ionuț Andrei Radu și colegii lui de la Under 21 au reușit, anul trecut, o mare performanță: calificarea la turneul final al Europeanului de tineret din 2019! Discursul portarului înaintea meciului cu Bosnia, decisiv, a rămas memorabil! De altfel, FRF l-a făcut public, atât de impresionați au fost membrii instituției, în frunte cu președintele Burleanu.

“Băieţi, ascultaţi-mă ce vă spun acum: intrăm temperaţi, concentraţi, nu răspundem provocărilor, nu e bine, nu ne ajută cu nimic, concentraţi până la sfârşitul meciului. Am văzut cu toţii în meciul cu Portugalia ce putem obţine fiind o echipă şi luptând până la ultima secundă.

Ăia suntem noi, acela este spiritul care ne-a ajutat să fim în ipostaza asta, de a fi la 90 de minute, 90, de a face ceva important. Ar fi păcat să dăm cu piciorul, aşa gândiţi-vă acum, gândiţi-vă că la început nu a crezut nimeni în noi, doar noi de aici am crezut.

Depinde de voi acum, depinde de noi, şi data trecută era un singur obiectiv. Din meciul ăsta ieşim învingători pentru că am muncit, am făcut sacrificii să jucăm un campionat european şi aşa o să fie! Toată lumea e cu noi aici. Trebuie să fim mândri că suntem azi aici şi avem şansa asta.

Ieşim afară şi o să luăm ce merităm! În seara asta, toţi de aici, toţi, o să ducem România pe primul loc. Hai, băieţi! Luptăm până la ultima secundă, temperaţi, calmi. Dacă arbitrul dă zece minute de prelungire, zece minute de prelungire jucăm, calmi şi cu aceeaşi mentalitate de la început, aceeaşi din meciul cu Portugalia”, a fost discursul portarului care, la meciul anterior, cu Portugalia, în deplasare, a apărat un penalty, în al nouălea minut de prelungire, iar România s-a impus cu 2-1.