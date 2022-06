Ex-concurenta Survivor care nu vrea copii din cauza banilor: „Nu am ajuns la o stabilitate financiară atât de bună”

Oana Ciocan a fost eliminată de la Survivor România 2022 după 15 săptămâni petrecute în Republica Dominicană.

Oana Ciocan a intrat în competiție pe 13 februarie, iar potrivit informațiilor apărute în presă, a primit 1.000 de euro pentru fiecare săptămână. În total a primit 15.000 de euro.

După întoarcerea din Republica Dominicană, Oana Ciocan a declarat că experiența de la Survivor România a fost una extraordinară, în ciuda faptului că nu a ajuns în finala competiției. Fosta concurentă a show-ului de supraviețuire recunoaște că a trecut prin momente dificile în jungla din Dominicană. Oana Ciocan a ieșit din competiția Survivor, cu puțin înainte de finală. Tânăra are 24 de ani și s-a înscris cu toată încrederea în acest concurs de supraviețuire.

Într-un interviu acordat publicației Fanatik, Oana Ciocan a făcut vorbit despre viitorul său, despre familie, copii. Întrebată dacă își dorește copii, fosta războinică a răspuns: ”Încă nu am ajuns la un nivel de maturitate și la o stabilitate financiară atât de bună încât să mă gândesc să am copii. Îmi doresc asta, dar probabil pe la 30 de ani, nu acum.”

“Sunt mândră că am ajuns până aici”

După ce a fost eliminată de la Survivor România 2022, Oana Ciocan a precizat că este mândră de prestația ei în Republica Dominicană.

“Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea până la final. Am luptat, deși mi-a fost greu uneori. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, pentru că eu nu mă gândeam și am ajuns, până la urmă, încât nu pot să plâng. Pentru că sunt mândră de mine, sunt recunoscătoare, m-am maturizat și am învățat atâtea lecții încât nu aș putea să ofer nimic atât de mare la schimb”, a spus Oana Ciocan.

VEZI ȘI: IREAL! CE SUMĂ DE BANI A PRIMIT ȘOMERA OANA CIOCAN, DE LA PRO TV, PENTRU TOATE CELE 15 SĂPTĂMÂNI LA SURVIVOR ROMÂNIA 2022