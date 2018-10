EXATLON 13 octombrie. Roxana Vancea a răbufnit după ce s-a simțit trădată! Cine sunt vinovații, în opinia ei, că echipa Faimoșilor este dezbinată. “Nimeni nu are coloană vertebrală!”

Echipa Faimoșilor nu traversează deloc o perioadă bună. Nu mai sunt uniți ca la început, iar Roxana Vancea a găsit și vinovații pentru acest lucru.

I-a arătat cu degetul pe Cristina Nedelcu și Ana Georgescu, pe care îi consideră vinovați pentru faptul că echipa este dezbinată.

„Problema la noi este că noi nu discutăm toţi. Fetele discuta ceva, băieţii discuta altceva. Toţi o dau să fie elengati şi nu se rezolva niciodată. Nimeni nu are coloana vertebrală să spună drept. Niciodată nu facem strategii să fie bine pentru echipa, am început să facem strategii să luăm punctul fiecare. A început să se pună accent pe punct.

Nu întrebăm niciodată echipa. Dacă noi stabilim ceva acasă… Spre exemplu, când eu am refuzat să joc, am stabilit că dacă cineva din echipa cealaltă se mai da lovit în timpul meciului, nu mai jucăm niciunii. Eu am rămas în faţă camerei urlând că nu mai jucăm, în timp ce Ana s-a dus la start”, a explicat Roxana Vancea.

„Cred că nu mai trebuie să facem nicio strategie, fiecare să îşi ia persoana care trebuie. Rămânând mai mulţi, nu mai ştim cum să alegem. Nu am mai fost în situaţia asta”, a spus și Cristi Pulhac.

„Vreau să fim o echipă. Nu vreau să fim împărţiţi. Din punctul meu de vedere suntem împărţiţi. Nu ştiu dacă este neapărat un lucru rău. Ideea este să gândim că un întreg. Ştiu că în jocul asta câştigă o singură persoană, dar pentru a ajunge acolo trebuie să fim o echipă”, a explicat Ferucio Damian.

„Fiecare se fereşte, fiecare vorbeşte cu unul celălalt, dar niciodată nu ne strângem să vorbim toţi. E o problema cu strategiile pentru că vorbim ceva şi facem altceva. Sunt două tabere, dar este normal. Sunt fetele cu fetele şi băieţii cu băieţii”, a declarat și Mirel Drăgan.