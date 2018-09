Exatlon 19 septembrie. Cristina de la Faimoși, făcută praf de insecte!

Exatlon 19 septembrie. Cristina, de la echipa Faimoșilor, a tras o sperietură soară cu moartea, dimineața, imediat ce s-a trezit. Și colegii ei au rămas muți, când au văzut-o. Avea ochiul umflat și multe semen pe față!

Concurenții au fost alături de ea și au încercat să-i ridice moralul.

„Cristina are puține probleme de sănătate. I s-a umflat ochiul. Pe corp are niște umflături. Ne-am speriat puțin”, a povestit Cristi Pulhac.

„Am umflături mari. Pete. Sunt rău de tot. Am făcut o alergie, am făcut o injecție. Sper ca până la meci să fiu bine. Mă mănâncă de mor. Am avut o tarantulă în cameră, însă nu știu dacă e de la ea. Văd, dar nu foarte bine”, a spus Cristina Nedelcu.

„Cristina a avut niște probleme, are pete, umflături, ochiul umflat, urechea. Cel mai probabil din cauza insectelor. Sunt foarte periculoase”, a spus Lili Sandu.

„Era tarantulă, din aia neagră, cu picioare mari”, a spus Lili. „Nu exagerez, era o tarantulă cât palma”, a spus Mirel.