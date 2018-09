Exatlon, 20 septembrie. Războinicii și Faimoșii au început să se cunoască mai bine și să-și dea seama de calitățile și defectele fiecărui concurent. Ambele tabere își doresc cu ardoare medalia la ei în echipă. Faimoșii și-au propus să fie relaxați și să nu se forțeze prea tare. Iulian Pitea de la Războinicii a declarat că își dorește foarte mult medalia și că este momentul ca echipa lui să o câștige din nou.

Exatlon, 20 septembrie. Mai mult, Iulian Pitea a vorbit și despre adversarii lui de la echipa roșie. Războinicul susține că are un singur adversar, pe Alin, colegul său de echipă.

„Doar cu Alin mă simt în competiție. Nu mă simt amenințat de nimeni, nici de la Faimoși, dar nici de la noi. Alin este singurul, doar că are multe dezavantaje. Are și avantaje, dar și dezavantage de care eu o să mă folesesc. Eu am foarte mare încredere în mine. El are deja două medalii, eu doar una! Am nevoie de medalia asta și vreau să o câștig!”, a mărturisit Iulian Pitea în ediția Exatlon, 20 septembrie. (Citește și Giani Kiriță, atac dur la adresa concurenților de la Exatlon!)

