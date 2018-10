EXATLON 24 OCTOMBRIE. Cine sunt cei trei concurenți din echipa Faimoșilor care au părăsit competiția

Exatlon 24 octombrie a început cum nu se mai poate mai prost pentru echipa Faimoșilor. Trei concurenti au părăsit echipa! Doi din cauza accidentarilor, iar unul a abandonat pentru că nu reușea să se adapteze.

„Damian Ferucio s-a accidentat și a trebuit să părăsească concursul. Îi mulțumim pentru participare”, a spus Cosmin Cernat, la începutul ediției.

„Imi este foarte greu sa vorbesc si o sa incerc sa zambesc pe tot parcursul explicatiei. Este un concurs foarte dur, cu multe accidentari. Am incercat sa joc asa, pentru echipa. In momentul in care am simtit ca se agraveaza, am cerut sa fiu dusa la RMN, din pacate, mi s a aratat ca nu mai pot concura. Sufletul ramane alaturi de echipa, insa trebuie sa ma gandesc la sanatatea mea. Imi este foarte greu sa-i las in urma. Insa sanatatea este foarte importanta”, a declarat Ana Georgescu.

Roxana Vancea a abandonat competiția