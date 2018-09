Exatlon, 6 septembrie. Gimnasta Monica Roșu a câștigat medalia care o va ajuta la eliminări. La masculin a câștiga Alin, concurentul din echipa Războnicilor. Pentru prezentatorul competiției din Republica Dominicană a fost o adevărată onoare să îi ofere o medalie Monicăi.

„O mare plăcere și o mare onoare pentru mine, nu am crezut că o să trăiesc asta vreodată în viața mea. Să îi așez o medalie de gât Monicăi Roșu, câștigătoarea la feminin”, a mărturisit Cosmin Cernat la Exatlon, ediția din 6 septembrie.

Monica Roșu luptă pentru echipa Faimoșilor și a fost foarte bucuroasă să primească medalia. Gimnasta a sărit în sus de bucurie după ce s-a văzut cu ea la gât.

„Concursul a fost unul bun pentru mine. M-am simțit foarte bine chiar dacă problemele de sănătate nu mi-au dat pace. Mă bucur că am spart gheața și că această medalie a ajuns și la noi în echipă. Am trăit emoțiile unei competiții. A fost frumos", a mărturisit Moncia Roșu după ce a câștigat medalia care o va ajuta la eliminări.