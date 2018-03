Exatlon. Larisa a fost nominalizată pentru eliminare, iar soțul ei spune că abia așteaptă să ajungă acasă. Doar că s-a enervat atunci când a auzit motivul pentru care soția lui a fost propusă pentru eliminare. El a făcut apoi o scurtă înșiruire ale calităților Larisei.

“Știu că Larisa a făcut deja ce a vrut, a demonstrat ce și-a propus și eu cred că este mulțumită de rezultatele ei de până acum. Eu nu cred că este rău dacă vine acasă, eu abia o aștept! Pe de alta parte, cred că a fost nominalizată de Valentin pentru că a fost cea mai ușoară alegere.

Însă m-am enervat când am auzit că motivul este faptul că nu comunică cu echipa. Larisa este cuminte, educată, are suflet mare. Are mereu zâmbetul pe buze, pentru ea nu conteaza cine este în față, nu se lasă ușor intimidată și nu pare afectată pentru că e puternică.

Îmi pare rău că au spus despre ea că nu prea comunică. Cel puțin la probe, eu am văzut că nu stă o clipă pe bancă așa cum fac alții, ea este mereu alături de echipa ei, râde, își încurajează colegii. Ați văzut că atunci când câștigă râde mereu și sare în brațele lor? Ce comunicare vor mai mult când ea e cu sufletul mereu la fiecare probă?”, a spus Shady, soțul Larisei.