Exatlon,11 octombrie. Corina Petruț, în scaun cu rotile după o accidentare gravă. A căzut de la înălțime și a ajuns de urgență la spital

Exatlon, 11 octombrie. Corina Petruț a căzut pe traseu de la o înălțime destul de mare. Concurenta a acuzat imediat o durere puternică în zona spatelui și a fost dusă de urgență la spital.

„Mă doare spatele. Mă doare fix în mijlocul spatelui, sus”, a mărturisit Corina. Și Faimoasa Roxana Vancea a căzut pe traseu, tot în ediția de pe 11 octombrie, însă aceasta nu a fost rănită grav.

„Astăzi la jocul de bani am suferit o accidentare. Când am vrut să intru pe traseu, acea tiroliană cred că mi s-a blocat sau nu a alunecat așa cum trebuie. Eu m-am împiedicat atunci când am văzut că nu alunecă și când am vrut să mă ridic știu că eram cu un genunchi jos și unul ridicat. Iar când am vrut să mă ridic, am dat cu capul în acel inel care era acolo.

Atunci când am căzut am rămas fără aer și atunci m-am speriat destul de tare. Noroc că a venit Alin repede lângă mine și a încercat să mă liniștească. Important este că nu este nimic grav. O să mă recuperez repede, probabil în două trei zile o să fiu aptă de joc și voi intra din nou pe traseu”, a declarat Corina Petruț, la Exatlon, 11 octombrie.