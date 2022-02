EXCLUSIV. Celia e mămică pentru a doua oară! A născut, miercuri dimineață, o fetiță de nota 10!

Celia este mămică pentru a doua oară! Miercuri dimineața, artista a dus pe lume o fetiță, care va purta numele de Sara Maria.

Cu doar câteva zile înainte de a naște, Celia oferea, pentru CANCAN.RO, câteva detalii despre ce simte înainte de a-și vedea visul împlinit.”E greuț, pentru că duc o sarcină ca pentru gemeni, sunt imensă, iar sarcina apasă pe un nerv care îmi provoacă durere și disconfort pe timp de noapte, dorm puțin și deja mă simt epuizată… Totuși, sunt fericită, am împlinit 37 de săptămâni de sarcină, e minunat că am ajuns până aici. De acum și dacă ar fi să vină, nu mai este considerată prematur plus că deja ea a trecut de 3,5 kilograme și cred că e pregătită să vină …”, a povestit Celia.

CITEȘTE ȘI: CUM ARATĂ CELIA ÎN A 35-A SĂPTĂMÂNĂ DE SARCINĂ: ”ÎNCĂ 4 SĂPTĂMÂNI ȘI TE VOM TINE IN BRAȚE, PRINȚESA NOASTRĂ!”

Celia a născut o fetiță, miercuri, dimineața! E mamă pentru a doua oară

Artista pregătise și camera fetiței, al cărei nume l-a ales din timp, Sara Maria, dar avea o ușoară teamă. ”Totuși, mi-aș dori să stea acolo încă minimum o săptămână. Mai sunt 10 zile până la data la care am fost programată la cezariană. Să fiu sinceră, mai am treabă vreo săptămână ca să fie totul pregătit pentru venirea minunii mele pe lume, sper să stea cumințică, să trecem de 38 de săptămâni, să ajungem la data programării cezarienei.

NU RATA: CELIA, LOVITĂ DE COVID A DOUA OARĂ: „M-AM PANICAT UN PIC!”. ARTISTA E ÎNSĂRCINATĂ ÎN ȘAPTE LUNI ȘI JUMĂTATE

Camera este aproape gata și dulapul plin de cadouri și hăinuțe. Și mă gândeam zilele acestea, pffff, dacă vine băiat, o să trebuiască să îl culc în camera de prințesă! Asta chiar ar fi o surpriză”, spunea Celia. Nu a fost deloc așa! A născut o fetiță, așa cum îi arătase și ecografia, așa că poate sta liniștită.

Micuța Sara Maria va ajunge în câteva zile în pătuțul pe care Celia și Ardeli l-au pregătit din timp.