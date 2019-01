EXCLUSIV | Detalii suculente despre pozele făcute lui Tăriceanu și Arsene în aeroportul Dubai

Un turist i-a fotografiat pe președintele Senatului României și pe președintele consiliului județean Neamț, joi după amiază, pe aeroportul din Dubai. Nu erau singuri, ci cu soțiile, dar și cu alte cupluri.

Familia Tăriceanu împreună cu alte cupluri veneau dintr-o scurtă vacanță din Dubai – nu de la ski, cum a apărut greșit pe surse în presa zilelelor trecute – iar Ionel Arsene venea de departe, se pare chiar din superbele insule Maldive. Acolo a petrecut un sejur minunat, exotic, alături de liderii PSD și logodnicele acestora.

“S-au intalnit intamplator in aeroport, nu au fost in vacanta impreuna. Familia Tariceanu a petrecut scurtul concediu impreuna cu niste apropiati, iar Arsene se oprisese in Dubai venind din Maldive, sa va uitati la poze sa vedeti cum era imbracat: era in costum de baie si cu o vestuta in poze….ramasese in moodul de Maldive” a dezvăluit o sursă apropiată protagoniștilor.