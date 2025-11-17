Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.00. Emblema lui Dinamo e în pericol?! Detalii despre ce s-a întâmplat cu fanii în deplasarea din Bosnia

17/11/2025
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 17.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre subiectul momentului la Dinamo: ce se întâmplă cu emblema care a făcut istorie, cu cei doi câini.

Discutăm despre ce s-a întâmplat în deplasarea din Bosnia cu suporterii lui Dinamo și despre comunicatul clubului care a făcut valuri. Vedem dacă Dinamo se întărește sau nu și nu neglijăm nici amicalul cu Metaloglobus.

Azi, luni, de la 17.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

