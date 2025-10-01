EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.00. Cine sunt milionarii care investesc la Dinamo. Urmează o zi decisivă: ședință care va decide viitorul stadionului

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00.

Alexandru Brădescu, Cătălin Mureșanu și invitatul special de azi, Ioan Ciugudean de la „Totul pentru Dinamo” fac dezvăluiri despre stadionul Dinamo: ce se va discuta la ședința decisivă care urmează și cine poate „salva” proiectul

Venim cu detalii în premieră despre acționarii „câinilor”: cine sunt, de fapt, milionarii care bagă bani la Dinamo.

Discutăm și despre sistemul de scouting de la Dinamo și venim cu ultimele informații despre jucătorii „câinilor”.

Azi, miercuri, de la 18.00, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.