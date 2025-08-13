EXCLUSIV DINAMO, azi de la ora 18.30. Secretele celor mai în vogă jucători ai lui Dinamo! Imagini și detalii în premieră

„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.30.

Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații, despre cei mai „la modă” fotbaliști ai lui Dinamo. Detalii neștiute și imagini în premieră.

Mai vin sau nu transferuri la Dinamo? Dăm răspunsul surpriză și ce se pregătește, de fapt, la club.

Nu neglijăm nici derby-ul din Liga 2, dintre CS Dinamo și CSA Steaua! Toate detaliile despre ce grupări ultras vor fi prezente

Azi, miercuri, de la 18.30, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Urmăriți-ne, pentru că nici nu știți ce pierdeți!