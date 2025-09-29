„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară, de la ora 18:30, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Lucian Sănmărtean, Răzvan Stanca și Robert Panduru vin la EXCLUSIV FCSB pentru a analiza debutul cu victorie al roș-albaștrilor în grupa principală din Europa League, 1-0 cu Go Ahead Eagles, și victoria cu același scor în fața Oțelului Galați.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:30. Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca analizează la sânge campioana României: ce trebuie să facă Gigi Becali pentru un nou titlu

O nouă ediție de colecție se anunță la EXCLUSIV FCSB. Omul care făcea magie pe teren și cel care păstra poarta intactă vor vorbi la EXCLUSIV FCSB despre ultima perioadă a campioanei României și nu numai.

Vom depăna amintiri din perioada FCSB cu Lucian Sănmărtean și Răzvan Stanca, însă nici viitorul roș-albaștrilor nu va fi lăsat deoparte. Vom afla împreună unde văd ei echipa la finalul sezonului și până unde cred cei doi că poate merge FCSB în cupele europene.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, că veți avea ce vedea!