EXCLUSIV FCSB – ediție specială – azi de la 18:00. Un an fără Helmut Duckadam: Alexandra, soția Eroului de la Sevilla, este invitata emisiunii

De: Alina Drăgan 24/11/2025 | 14:38
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB continuă pasa neagră în care se află de ceva timp și a făcut o nouă remiză, 1-1 cu Petrolul. Însă în această seară nu vom vorbi despre campioana României, ci despre omul care a scris istorie în tricoul roș-albastru, Helmut Duckadam.

Pe 2 decembrie se împlinește un an de când legendarul portar al Stelei a părăsit această lume la vârsta de doar 65 de ani.

Vom discuta la EXCLUSIV FCSB cu Alexandra, cea care i-a fost soție lui Helmut din anul 2007 și duce mai departe numele Eroului de la Sevilla.

Va fi o oră plină de povești și amintiri legate de Helmut Duckadam, cel care în seara de 7 mai 1986 apăra 4 lovituri de departajare în finala Cupei Campionilor cu Barcelona și avea să facă fericiți milioane de români.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații și povești cu adevărat captivante.

