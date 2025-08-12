Acasă » Știri » „EXCLUSIV RAPID” cu Alexandru Ioniță, înainte de derby-ul RAPID – FCSB

De: Mihaela Ioana 12/08/2025 | 12:59
La ora 18:30 intram în direct cu voi pe canalul de YouTube – ProSport și discutăm despre meciul de la Galați, încă un penalty refuzat Rapidului în acest sezon și evoluția din acest start de campionat a echipei voastre favorite. Vă spunem și ce jucători revin în derby-ul cu FCSB și suntem curioși cum vedeți voi primul 11 în partida de duminica, de pe Arena Națională.

Vorbim și despre victoria obținută, în weekend, de băieții lui Alex Ioniță de la Rapid U17, 18-0, în primul meci al noului sezon.

Vă așteptăm alături de noi de la ora 18:30, LIVE, pe YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

Citește și: Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Concordia Chiajna, vineri, 8 august 2025, de la ora 19.00

