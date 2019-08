EXCLUSIV. Un cântăreț cunoscut a fost jefuit într-o pădure de la marginea Bucureștiului. Primele declarații: “Am auzit un geam spart, am văzut hoțul…”

Un cântăreț cunoscut de la noi a fost jefuit într-o pădure situată la marginea Bucureștiului, unde a mers să filmeze videoclipul pentru cea mai nouă melodie, pe care urmează să o lanseze. Artistul a acceptat să povestească în cadrul unui interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, cum s-a petrecut jaful, dar și cu ce pradă au reușit tâlharii să plece.

Artistul de muzică populară Ionică Ardeleanu, jefuit într-o pădure de lângă București

Cântărețul de muzică populară Ionică Ardeleanu a trăit momente de coșmar în timp ce filma clipul pentru o nouă piesă, care se numește “Viața m-a învățat că pot trece peste tot”. Și… totuși… nicio experiență avută până ieri, când a fost prădat de hoți, nu l-a pregătit pentru o situație ca aceasta. Stabilit în America de mai mulți ani, artistul a mărturisit că s-a speriat foarte mult când l-a văzut pe hoțul care a reușit să fugă cu geanta în care avea actele, inclusiv pașaportul, bani, un ceas valoros, dar și cheia de la autoturismul personal. El a mers împreună cu un prieten cameraman să filmeze videoclipul într-o pădurea Pantelimon.

“Am oprit mașina la o intersecție, iar când cântam a doua strofă, am auzit un geam spart. Am alergat spre mașină și hoțul deja scotea geanta mea din mașină. Am alergat după ei prin pădure, dar nu i-am prins. Au reușit să fugă. Am strigat după ei să îmi dea actele măcar. În geantă mai aveam cheia de la autoturismul personal, care era parcat în București, bani, bunuri și un ceas scump”, a declarat Ionică Ardeleanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

După ce a încercat să-i prindă pe tâlhari împreună cu amicul care îl însoțea, artistul a sunat la 112, iar un echipaj de poliție a venit într-o jumătate de oră la fața locului. În așteptarea oamenilor legii, Ionică Ardeleanu și-a găsit geanta aruncată de hoți la vreun kilometru de unde aceștia reușiseră să dea spargerea. El a dezvăluit că și-a recuperat doar actele, însă ceasul, în valoare de 1.500 de dolari, dar și alți 500 de dolari, bani cash, nu. După ce a dat o declarație în fața polițiștilor, care i-au chemat și pe colegii lor ca să ia amprente, cântărețul le-a spus că nu crede că își va recupera paguba de cel puțin 2.000 de dolari.

Ionică Ardeleanu va rămâne în România până la sfârșitul acestei luni, pentru că are mai multe evenimente de onorat, însă, ulterior, se va întoarce pe tărâmul făgăduinței. El este stabilit de ani buni în Los Angeles.