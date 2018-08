Experiență unică dacă îți faci concediul în Vama Veche! Poți merge în cortul terapeutic de pe plajă

Mahatma Gandhi – un adevărat avocat al justiţiei divine – a spus la un moment dat: “Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. Ei bine, în ultimii ani, s-a tot vorbit despre dezvăltarea personală și spirituală, iar subiectul a fost tratat atât de vedete internaționale, dar și de la noi – Andreea Marin, Ozana Barabancea, Rita Mureșan, Andreea Raicu. Iar oamenii simpli au început să se informeze în legătură cu aceste lucruri. Surprinzător pentru mulți, vara aceasta, pe plaja din Vama Veche “și-a făcut apariția” un cort terapeutic, în care se află specialiști pregătiți să îți răspundă la orice întrebare.

Turiștii din Vama Veche, experiență unică în cortul terapeutic de pe plajă

Vara tocmai a început luna aceasta… după ce în primele două s-au înregistrat numeroase ploi. Iar în stațiunea celor fără prea multe fițe “a răsărit” un cort terapeutic. Pe scurt… între un bronz, două băi în apa Mării Negre, o cafea sau un cocktail, poți merge în cortul alb în care vei găsi psihoterapeuți care îți vor oferii informații despre consilierea psihologică.

“În primul rând, stăm de vorbă cu oamenii, le oferim informații despre psihoterapie, despre beneficiile ei. Și avem două mari idei pe care insistăm. Una e scoaterea în evidență a posibilității de a folosi psihoterapia ca metodă de dezvoltare personală și a doua este să demitizăm ideea că dacă mergi la psiholog ești nebun. Noi, când am plecat de acasă, am vrut să facem doar informare. Dar când am ajuns aici ne-am dat seama că oamenii au nevoie să îi asculte cineva în mod activ și să-i înțeleagă și s-a întâmplat să facem și asta. Am stat de vorbă cu oameni, le-am ascultat ofurile și cât am putut, fără să deschidem foarte mult rana, le-am dat puțină bucurie și puțină iubire”, a declarat psihoterapeutul Alexandru Bușilă pentru libertatea.ro.

Ești la plajă, dar poți să faci teste pentru sufletul tău dacă mergi în cortul terapeutic

Foarte important de știut e că turiștii care aleg să meargă în cortul terapeutic pot nu doar să afle amănunte despre beneficiile terapiei, ci și să facă unele teste, care le vor arăta în ce punct sunt și unde au de lucrat la propria persoană. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste 2 milioane de români suferă de depresie și ar avea nevoie de un specialist.

“Avem două teste care se numesc drivere și injoncțiuni. Sunt două denumiri care arată ce mesaje am primit din partea părinților sau a celor care ne-au crescut și care ne-au influențat într-o anumită măsură. Injocțiunile și driverele sunt mesajele care formează scenariul de viață.

Scenariul de viață se află prin analiză tranzacțională care ne arată ce plan despre viața noastră ne-am făcut noi în mod inconștient când eram mici, în relație cu părinții, cu mesajele pe care le-am primit de la ei, bunicii care ne-au crescut, evenimentele de viață prin care am crescut. Toate au lăsat o urmă în noi și se numește scenariu de viață”, a explicat Roxana Drăghici, unul dintre psihoterapeuți, potrivit sursei citată mai sus.

Specialiștii din cortul terapeutic instalat pe plaja din Vama Veche vor rămâne acolo până pe 19 august.