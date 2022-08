Experiența unui preot care a participat la Untold 2022: „Unde stă cel rău, unde e ura și diabolismul”

Festivalul Untold a reunit și în acest an persoane din toată țara, cu diferite meserii și din diferite clase sociale. Printre cei prezenți s-a numărat și un preot, care a relatat ce a simțit în momentul în care a petrecut timpul alături de tinerii veniți să se distreze.

Un preot din Cluj a ales să meargă la un festival de muzică, despre care se spunea că promovează lucrările „necuratului”, însă a rămas profund surprins în momentul în care a descoperit ce se întâmplă cu adevărat. Acesta a ținut să le împărtășească trăirile sale și creștinilor care sunt de părere că astfel de festivaluri nu fac decât să îi îndemne pe tineri să apuce pe calea pierzaniei.

VEZI ȘI: RÂZI CU LACRIMI! VĂ MAI AMINTIŢI DE BALCONUL PENTRU CAZARE DE LA CLUJ, PENTRU UNTOLD? REACŢIE FABULOASĂ A UNUI INTERNAUT, DUPĂ CE A DAT DE EL

Untold a adunat o mulțime de critici de-a lungul timpului din partea oamenilor bisericii, deoarece s-a spus că în astfel de locuri nu pășesc decât persoanele care sunt dispuse să își vândă sufletul Diavolului. Un preot din Cluj a reușit să schimbe percepția enoriașilor săi abia după ce a experimentat pe propria piele cum se simte o seară de muzică într-un festival atât de mare.

Un preot de 47 și-a făcut apariția la Untold

Părintele care nu a dorit să își dezvăluie identitatea, a povestit că s-a lăsat de fiul său să participe la o asemenea adunare, deși nu era prea încântat. Acesta nu a mai fost niciodată la festivaluri de muzică, motiv pentru care nu știa la ce să se aștepte. Ceea ce avea să urmeze l-a lăsat cu gura căscată.

„Am ajuns în fața intrării și cu mâna pe inimă vă spun că am fost uluit de bucuria împărtășită de toți cei care s-au adunat acolo. Bucurie sinceră, venită din ceruri. Am simțit că acolo toți sunt prieteni deși nu se cunosc între ei, căci toți au un scop comun, de a se simți bine alături de muzicienii pe care îi apreciază. Și după ce am simțit și văzut bucuria pură, m-am gândit ‘unde stă cel rău, unde e ura și diabolismul, poate mai înăuntru, că aici nu văd nimic’”, a declarat preotul din Cluj.

CITEȘTE ȘI: SUMĂ URIAȘĂ PENTRU CLUJ, DUPĂ FESTIVALUL UNTOLD. CÂȚI BANI AU INTRAT LA BUGET

După ce a petrecut mai mult timp printre tineri și a observat faptul că tot ceea ce aceștia fac este să se distreze, preotul creștin ortodox a ajuns la concluzia că Untold nu este deloc un festival al Diavolului, ba din contră, este un festival în care tinerii se simt bine unii alături de alții. Parohul a avut și un mesaj pentru cei care sunt de părere că astfel de locuri nu sunt potrivite pentru oameni, spunându-le că ura din sufletele lor este cea care îi face să gândească atât de negativ.