Experiențe de vacanță. Un român a ales să plece cu trenul în concediu până la Budapesta: ”Nașul de la CFR ne-a sugerat să-i facem o ofertă”

Vacanțele de vară sunt absolut superbe, pline de energie pozitivă și întâmplări minunate, care merită povestite și peste ani. Un român, Liviu Drăghici, cunoscut drept poetul din peluză, colaborator al observatorulph.ro, s-a hotărât ca în acest an să își ducă familia într-o vacanță la Budapesta. Iar pentru o călătorie inedită și o vacanță de neuitat, acesta a ales să călătorească cu trenul.

Acesta a postat pe blogul său experiența pe care a avut-o în acest concediu petrecut în capitala Ungariei, dar și despre experiența călătoriei cu trenul în România.

”Nasul ne-a sugerat să îi facem o ofertă”

”După ce în 2019 am stat o luna în Thassos iar în aprilie 2021 am fost într-un concediu cu autorulota, la final de iulie am mai bifat ceva de pe TO DO list. Concediul cu trenul prin Europa.

Am vrut un concediu cu trenul pentru a le oferi și copiilor experiența dormitului la cușetă, așa că am luat biletele pentru Budapesta. Pentru doi adulți și doi copii (de 6 și 8 ani) am plătit 603 lei (Ploiești Vest – Budapesta). Experiență a fost una interesantă, chiar dacă a debutat neplăcut. Ajunși în tren am descoperit că ar fi trebuit să dormim cu copiii în același pat. Angajatul CFR (Nasul) ne-a sugerat să îi facem o ofertă și găsim o soluție. Tipic românesc.

Nu i-am făcut nicio oferta și, doar decenta m-a oprit să nu îl înjur. De la Brașov s-a mai urcat un domn așa că am avut loc lejer într-un compartiment cu 4 cușete. Omul a dormit pe locul lui, eu și Mari pe locurile noastre iar copiii, amândoi într-o cușetă. Ei au fost foarte încântați. Eu am dormit un pic zbucuimat pentru că, un scaun CFR nu echivalează neapărat cu cea mai bună saltea de pat. Trenul a ajuns la Budapesta cu doar 10 minute întârziere, așa că am fost mai mult decât mulțumiți”, a scris Liviu Drăghici pe blogul său.

Ce poți vizita în Budapesta

Prahoveanul a povestit și câteva experiențe din capitala Ungariei, oferind și câteva sfaturi de călătorie pentru cei care și-ar dori să petreacă câteva zile în Budapesta.

”În Budapesta era planificat să rămânem două nopți. Apoi trebuia să ajungem la Bratislava (o noapte), Praga (3 nopți) și Viena (3 nopți). Doar că, pentru că în Praga ni se cereau teste PCR pentru copii, am ales să rămânem încă 2 nopți în Budapesta. Cazarea am luat-o de pe Airbinb.com și am fost foarte mulțumiți. Citește și Persoanele care se întorc din vacanță din zone cu risc epidemiologic beneficiază de indemnizație pentru concediu numai pentru 5 zile.

În Budapesta am circulat cu transportul în comun. Am plătit 9000 de forinți (126 de lei) pe 30 de bilete (un pachet de 10 bilete era 3000 de forinți -42 de lei).

În prima zi, după ce ne-am cazat și am dormit după amiază, ne-a rămas timp pentru o croazieră pe Dunăre (am plătit aproximativ 190 de lei). Dacă ajungeți în Budapesta e musai să faceți croazieră pe Dunăre, de preferat noaptea. Toate obiectivele sunt luminate foarte fain iar podurile din Budapesta sunt cele mai spectaculoase”, a scris prahoveanul.

Sursa foto: liviudraghici.ro, arhiva Cancan