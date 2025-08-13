Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave

A fost activat planul roșu pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european în Bacău, după ce o explozie puternică a izbucnit într-o locuință. Mai multe persoane – dintre care un adolescent de 14 ani – au suferit răni și arsuri grave. Victimele fiind transportate la spitale din București și Timișoara.

Nenorocirea a avut loc miercuri, 13 august 2025, în localitatea Letea Veche din județul Bacău. O explozie puternică a unei butelii- urmată de un incendiu – a izbucnit într-o locuință. Patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar pompierii și echipele SMURD au fost solicitați să intervină de urgență.

Trei adulți și un minor au suferit arsuri grave

La fața locului au ajuns de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transport persoanl și victime multiple, un elicopter SMURD, trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Două dintre victime au suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului (cod roșu), iar celelalte două victime, un adult și un minor în vârstă de 14 ani, au suferit arsuri pe aproximativ 25% din suprafața corpului.

În paralel, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi Ministerul Sănătăţii vor activa Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate. Victimele au fost transportate inițial la spitalul din Bacău, ulterior fiind transferate la unități medicale din Timișoara și București. În funcție de evoluția stării pacienților, autoritățile sunt pregătite pentru a face transferul către alte unități medicale din țară sau străinătate.

„Acum aproximativ o oră a avut loc o explozie în județul Bacău, localitatea Letea Veche. În urma incidentului, evaluările de la fața locului au identificat o pacientă minoră cu arsuri de aproximativ 40% suprafață corporală, care va fi transferată de urgență la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Grigore Alexandrescu” cu elicopterul SMURD.

Au mai fost identificai trei adulți cu arsuri cuprinse între 50-70% suprafață corporală, care vor fi redirecționați în urma stabilizării hemodinamice către Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara. În paralel Departamentul pentru Situații de Urgență și Ministerul Sănătății vor activa Mecanismul European de Protecție Civilă pentru transferul pacienților în străinătate” a scris Ministrul Sănătății într-o postare făcută pe contul său de Facebook.

