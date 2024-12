Fabuloasa peripeție chiar de Revelion a lui Alin Oprea și a membrilor Talisman! Au plonjat de la etaj! ”Eu, ca lider, am sărit primul!”

Alin Oprea și Medana au planuri mari pentru 2025. În interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi soți au povestit totul despre rezoluțiile pe care le au de la noul an, dar și care sunt superstițiile de care țin cont. Artistul ne-a dezvăluit o întâmplare amuzantă care a avut loc chiar în noaptea dintre ani. Bine, i se pare acum amuzantă, pentru că la vremea respectivă s-a cam lăsat cu palpitații. Totul s-a întâmplat chiar înainte să urce pe scenă cu trupa Talisman, de Anul Nou. Au fost pe muchie de cuțit, deoarece membrii trupei au rămas blocați în hotelul unde au fost cazați. O peripeție ce i-a ținut cu sufletul la gură, care, din fericire, s-a terminat cu bine.

Alin Oprea și Medana petrec noaptea de Revelion alături de cei dragi, însă au recunoscut faptul că întotdeauna, la 12 noaptea, au grijă să își rezerve un mic moment aparte, doar pentru ei, în care să fie recunoscători pentru iubirea care îi leagă. Pe de altă parte, celebrul cântăreț a împărtășit cu noi o poveste de zile mari. La un Revelion trecut, artistul avea planificat un concert cu trupa Talisman, însă norocul nu a fost de partea lor.

Chiar înainte să plece la cântare, au realizat că au rămas blocați în hotelul unde erau cazați, iar întregul personal a plecat chiar la concertul pe care trebuia să-l susțină faimoasa trupă. Însă Alin Oprea a fost cel care a salvat situația. A găsit un singur geam deschis, pe care au sărit toți membrii formației, pe rând și au aterizat într-un…morman de zăpadă.

Alin Oprea și Medana au noi proiecte pentru 2025

CANCAN.RO: Sunt curioasă dacă există superstiții de care țineți cont de Revelion?

Medana: Nu punem foarte mult accent pe superstiții, dar întotdeauna intrăm în Noul An cu gânduri bune, recunoștință și rugăciune pentru un an mai bun.

Alin: Cred că adevărata “superstiție” este să-ți dorești mereu binele pentru cei din jur și să începi anul cu inima deschisă.

CANCAN.RO: Ce rezoluții aveți pentru 2025? Ce vreți să vă aducă noul an?

Alin: Îmi doresc să rămânem uniți, să continuăm să creștem spiritual și să ne concentrăm pe lucrurile care ne aduc pace și împlinire. Profesional, îmi doresc să aduc bucurie prin muzică și proiectele mele.

Medana: Pentru mine, 2025 este despre recunoștință și armonie. Vreau să rămânem sănătoși și să trăim fiecare zi cu dragoste și speranță. Lucrez, de asemenea, la niște proiecte literare, pe care sper să le pot dărui publicului în cursul anului care urmează.

Alin Oprea: „Am rămas blocați în hotel, înainte de concert”

CANCAN.RO: Îți amintești vreo întâmplare amuzantă sau vreo peripeție de la un Revelion trecut?

Alin: Într-un an, eram cazați înainte de un concert de Revelion într-un hotel aproape de piața în care urma să cântăm cu Talisman la miezul nopții. La ora stabilită, am vrut să ieșim din hotel, dar toate ușile și geamurile erau încuiate. Personalul plecase deja la concertul nostru, neștiind că noi eram încă în hotel! Abia la etajul 1 am găsit un geam care se putea deschide. Am sărit pe rând într-un morman de zăpadă, iar eu, ca lider al trupei, a trebuit să dau tonul și să sar primul. A fost o aventură de neuitat, dar am ajuns la timp pe scenă și am făcut un show memorabil!

Medana: Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele petrecute alături de prieteni, când râdem și povestim întâmplări din anul ce a trecut. Revelionul este mereu un moment de veselie.

CANCAN.RO: Care variantă vă surâde mai mult? Revelion romantic în doi sau distracție cu prietenii?

Alin: Ambele au farmecul lor, dar cred că preferăm să fim alături de prietenii de suflet, cu care să împărtășim bucuria trecerii în noul an.

Medana: Exact! Revelionul este un moment de comuniune, iar cei dragi fac sărbătoarea mai frumoasă. Dar la miezul nopții, ne rezervăm mereu un moment doar pentru noi doi, să ne punem dorințe și să ne bucurăm de începutul unui nou capitol.

